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Общество

Посол Индии в Кыргызстане пожелал успешного развития отношениям двух стран

Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Кыргызстане Арун Кумар Чаттерджи поздравил кыргызстанцев и пожелала от имени правительства и народа Индии, диппредставительства и от себя лично всем счастливого, процветающего, здорового и успешного нового года.

«2022-й был чрезвычайно успешным для развития индийско-кыргызских отношений. Все началось с саммита Индия — Центральная Азия в январе этого года. После этого у нас состоялся обмен визитами. Наши министры иностранных дел встретились. Государственный министр иностранных дел посетил Бишкек, секретарь Совета безопасности посетил Индию, и у нас была делегация из 20 молодых людей из Кыргызстана, посетивших Индию. Девять дипломатов из Кыргызстана также прошли обучение в Индии. В личном плане мне было очень приятно принять на себя обязанности посла Индии в Кыргызской Республике. Для меня было честью и привилегией встретиться с президентом Садыром Жапаровым и вручить ему свои верительные грамоты. 2023-й обещает растущее развитие и укрепление двусторонних отношений между Индией и Кыргызстаном», — сказал глава дипломатической миссии Индии в КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/254877/
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