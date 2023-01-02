Меньше арестов и ограничений. Что желают кыргызстанцам депутаты парламента

Завершился очередной год, он стал непростым для Жогорку Кенеша, который с принятием новой Конституции потерял несколько значимых полномочий, стал менее защищенным.

Спустя почти месяц после принесения присяги Орозайым Нарматову лишили депутатского мандата. На допросе в Генпрокуратуре за свои высказывания на заседании побывали депутаты Женишбек Токторбаев и Шайлообек Атазов («Ата Журт Кыргызстан»).

О давлении и угрозах в адрес 14 народных избранников, проголосовавших против передачи Кемпир-Абада, сообщила Эльвира Сурабалдиева. По данным провозащитников, также два депутата — Исхак Масалиев и Адахан Мадумаров проходят по делу о попытке насильственного захвата власти, в рамках которого арестованы 24 активиста и политиков.

А местонахождение нардепа Эмиля Жамгырчиева неизвестно с ноября, с того момента, как появилась информация о попытке возобновить его закрытое уголовное дело. Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с ходатайством отменить оправдательный приговор.

Редакция 24.kg выслушала пожелания депутатов парламента кыргызстанцам.