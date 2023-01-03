08:47
USD 87.87
EUR 98.70
RUB 0.97
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 3 января облачно, вечером возможен снег. Температура воздуха ожидается +7 градусов. День увеличился до 9 часов 6 минут.

С 1 по 8 января 2023 года в Кыргызстане объявлены новогодние выходные.

У кого намечается той

Фархат Мусабеков

Родился 3 января 1994 года. Член национальной сборной КР по футболу (полузащитник).

Памятные даты

День рождения соломинки для коктейлей

3 января 1888 года американский предприниматель Марвин Стоун запатентовал свое изобретение. Он получил в Вашингтонском патентном бюро документы на изобретение бумажной соломинки для питья коктейлей и прочих жидкостей.

А уже в 1890-м их изготовление стало его основным бизнесом, причем в первое время соломинки для коктейлей делали вручную.

Люди, которые меняли мир

Родился полный кавалер ордена Славы Мстислав Иванов

iremember.ru
Фото iremember.ru. Мстислав Иванов

Родился 3 января 1924 года в Костроме. В 1937-м родители Мстислава Иванова переехали в Среднюю Азию.

20 августа 1942 года он призван в ряды Красной Армии. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны II степени, Славы III, II степеней и указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946-го — орденом Славы I степени за разгром вражеского заслона под селом Загорска Быстрица и захват в плен 69 гитлеровцев.

В годы Великой Отечественной войны Мстислав Иванов считался одним из храбрейших разведчиков. 

В Кыргызстане он жил и трудился более 60 лет. После войны стал профессиональным геологом.

Единственный в республике полный кавалер ордена Славы Мстислав Иванов в составе делегации КР принимал участие в торжествах по случаю 60-летия Победы в Москве.

Умер 25 апреля 2014 года.

Родился заслуженный деятель науки КР Арапбай Марипов

из интернета
Фото из интернета. Арапбай Марипов

Родился 3 января 1939 года в селе Кыргыз-Ата Ошской области. Доктор физико-математических наук, академик Нью-Йоркской академии наук, член Международного оптического общества (SPIE).

Основным направлением научных исследований Арапбая Марипова являлась оптическая обработка изображений. Он предложил новый способ распознавания объектов путем расфокусировки их изображений. 

Академик — автор более 70 опубликованных работ, в том числе одной монографии. Около 20 его статей за последние годы опубликовали в ведущих журналах США, Франции, Польши и других стран.

Умер 5 июня 2020 года.

Умер актер Орозбек Кутманалиев

из интернета
Фото из интернета. Орозбек Кутманалиев в фильме «Ошибка»

Родился 10 мая 1932 года (по другим данным, 15 февраля 1933 года) в селе Шалта Чуйской области. Актер, акын-импровизатор.

Свою творческую деятельность начал актером в Республиканском театре кукол. В 1965-м перешел солистом в Киргосфилармонию имени Сатылганова. Позже стал режиссером радио в Госкомитете по телевидению и радиовещанию Киргизской ССР.

Орозбек Кутманалиев сыграл в таких картинах, как «Белый пароход», «Волчья яма», «Ранние журавли», «Эхо любви».

Умер 3 января 2005 года.

Куда сходить

Культура

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/254746/
просмотров: 4668
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Жители подмосковных Котельников выступили против мигрантов из&nbsp;Центральной Азии Жители подмосковных Котельников выступили против мигрантов из Центральной Азии
Пробка на&nbsp;Иссык-Куле. Оштрафовали 360 водителей Пробка на Иссык-Куле. Оштрафовали 360 водителей
На&nbsp;южном берегу Иссык-Куля открылся юрточный глэмпинг На южном берегу Иссык-Куля открылся юрточный глэмпинг
В&nbsp;Бишкеке продолжают проверять горожан, поливающих участки питьевой водой В Бишкеке продолжают проверять горожан, поливающих участки питьевой водой
Бизнес
Большой выбор кредитных продуктов в&nbsp;Doscredobank Большой выбор кредитных продуктов в Doscredobank
Ищете идеальный дом для семьи? Клубный городок FOUR SEASONS&nbsp;&mdash; лучшее решение Ищете идеальный дом для семьи? Клубный городок FOUR SEASONS — лучшее решение
Ваш бизнес всегда на&nbsp;связи. Виртуальная АТС от&nbsp;Beeline стала еще эффективнее Ваш бизнес всегда на связи. Виртуальная АТС от Beeline стала еще эффективнее
Защита собственности. Надежда только на&nbsp;президента Защита собственности. Надежда только на президента
20 июля, четверг
08:42
В Кыргызстане впервые учрежден Совет экологического строительства В Кыргызстане впервые учрежден Совет экологического стр...
08:15
Странам Залива предложили участвовать в строительстве Камбар-Аты-1
08:08
Конфликты должны решаться только политическим и дипломатическим путями — Жапаров
07:40
Кыргызстан выступает за интеграцию стран Центральной Азии
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
19 июля, среда
23:48
Ученые создали новую технологию поиска внеземных цивилизаций
23:22
Кыргызфармация работает над возвращением транснациональных корпораций в страну
23:04
Президент участвует в саммите сотрудничества с арабскими государствами Залива
22:48
Повторные выборы. Заявление на голосование вне помещения нужно подать заранее
22:27
Кыргызстан и Италия готовы к сотрудничеству в текстильной индустрии