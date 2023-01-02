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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 2 января облачно. Температура воздуха ожидается +2 градуса. День увеличился до 9 часов 5 минут.

С 1 по 8 января 2023 года в Кыргызстане объявлены новогодние выходные.

У кого намечается той

Эдуард Кубатов

Родился 2 января 1972 года. Президент Федерации альпинизма и скалолазания КР.

Татьяна Ефименко

Родилась 2 января 1981 года. Заслуженный мастер спорта КР по легкой атлетике. Участвовала в трех Олимпиадах, неоднократная победительница и призер чемпионатов Азии, Азиатских игр.

Памятные даты

День научной фантастики

Этот неофициальный праздник существует с 2012 года. В качестве даты выбран день рождения одного из выдающихся писателей-фантастов XX века Айзека Азимова — 2 января.

Многие любители жанра поддержали инициативу и присоединились к празднованию.

Всемирный день интроверта

Этот неофициальный праздник начали отмечать во всем мире с 2011 года.

После Нового года интровертам нужно перезарядиться и восполнить энергию, которая потрачена на вынужденное общение с окружающими. Этот день позволяет привлечь внимание к интроверсии и доказать, что это удивительные люди.

Люди, которые меняли мир

Родился композитор Мураталы Куренкеев

Родился 2 января 1860 года в селе Талды-Булак. Композитор, исполнитель на национальных инструментах (кыяке, комузе и чооре), народный артист Киргизской ССР.

Отец Мураталы Куренкеева всегда побеждал в соревнованиях комузистов, но однажды потерпел поражение. Для него это был мощный удар, ведь семья Куренкеевых всегда славилась тем, что они выигрывали все конкурсы по пению. На помощь пришел юный 16-летний сын Мураталы, который защитил честь фамилии и нанес поражение своему сопернику. С тех пор Мураталы Куренкеева начали узнавать во всем округе.

В 1936-м он стал солистом Государственной филармонии и участником первого оркестра кыргызских народных инструментов.

Композитор обогатил репертуар народной кыргызской музыки, создав около 80 собственных уникальных произведений.

Имя Мураталы Куренкеева присвоено Государственному музыкальному училищу и улице в Бишкеке. Там же в 1961 году открыт памятник музыканту.

Родился заслуженный деятель культуры Абилезим Ниязов

Родился 2 января 1929 года в селе Эпкин Чуйской области. Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, основатель кыргызской школы дикторов, выдающийся диктор телерадио.

В 1964-м первым среди кыргызских дикторов удостоен «высшей категории», одним из первых — звания «Отличник телевидения и радио СССР». В 1979 году одним из первых также удостоен звания «Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики». Награжден орденом «Знак Почета» и медалью «За доблестный труд». Дважды награждался Почетной грамотой Верховного Совета Киргизской ССР.

Выдающиеся произведения кыргызской и мировой литературы, озвученные известным диктором, до сих пор хранятся в «Золотом фонде» кыргызского радио.

Умер 18 августа 2017-го.

Куда сходить

Культура

  • Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева приглашает на представление;
  • Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева — на новогоднее шоу и спектакли.

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/254742/
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