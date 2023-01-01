Афиша Бишкека на неделю: спектакли для детей и выставки

22 декабря — 10 января. Выставка «Ааламга жол — айылдан»

На выставке представлены графика и живопись Мелса Исахунова.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

23 декабря — 22 января. Выставка «Советский плакат»

Советские плакаты — наглядные пособия, создававшиеся в СССР, направленные к разъяснению определенного вопроса, как, например, отношения советской власти к текущим событиям в доступной форме.

Мемориальный дом-музей Михаила Фрунзе, 11.00-17.00.

3-6 января. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

10 декабря — 8 января. Развлекательная ярмарка «Северное сияние»

Вас ожидает насыщенная шоу-программа: живое выступление музыкантов, веселые интерактивы с аниматорами, спектакль «Холодное Сердце. Новогодние традиции», ледовое шоу, духовой оркестр, балет «Щелкунчик», лазерное шоу и многое другое.

Парк «Фламинго», 16.00.

2, 4 января. Представление «Московская новогодняя елка»

В программе парад экзотических животных, выступления артистов разных жанров, клоунов, Деда Мороза и Снегурочки. Будет и елка.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

2, 4-6 января . Новогодние шоу и спектакль

Детей ждет сказка «Приключения Актана и Акылай под Новый год» на двух языках. А перед спектаклем в фойе театра состоится новогоднее шоу возле елки — «Восточная сказка под Новый год» (на русском языке) и «Жаңы жыл троллдор менен» (на кыргызском языке).

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 13.00.

4, 5 января. Спектакль «Сказка о царе Салтане»

Режиссер-постановщик спектакля — Арина Бессергенева, художник-постановщик — Василиса Кутузова, художник по костюмам — Василиса Кутузова, музыкальное оформление — Арина Бессергенева, хореограф — Валерия Мигалина. Все из Москвы.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

5-6 января. Музыкальный спектакль «Айболит и Бармалей»

Вместе с главными героями Таней и Ваней вы окажетесь в Африке, повстречаете Крокодила и Гориллу, акулу Каракулу и забавного злодея Бармалея. Ну а всех излечит-исцелит, всем поднимет настроение и развеселит весь зал, конечно же, добрый доктор Айболит.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00, 14.00.