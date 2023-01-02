08:27
USD 85.68
EUR 91.44
RUB 1.18
Общество

Топ-15 самых ожидаемых фильмов 2023 года

В 2023-м зрителей ждет немало интересных фильмов на любой вкус, в том числе продолжение уже полюбившихся историй.

24.kg подготовило подборку из 15 самых ожидаемых лент нового года. Как показал 2022-й, время выхода в прокат может измениться.

1
«Вавилон» (драма, комедия, исторический). Выход в прокат в январе

Голливуд 1920-х годов. Звезды немого кино пытаются найти место в новом мире, где набирают популярность звуковые фильмы. Успешная карьера старых кумиров неумолимо близится к закату. В ролях Брэд Питт, Марго Робби, Тоби Магуайр, а режиссером стал Дэмьен Шазелл («Одержимость», «Ла-Ла Ленд»).

2
«Человек-муравей и Оса: Квантомания» (фантастика, боевик, комедия). Выход в прокат в феврале

Помимо главных героев в исполнении Пола Радда, Эванджелин Лилли, Майкла Дугласа и Мишель Пфайффер, здесь появится Джонатан Мэйджорс в роли Канга Завоевателя. Еще в фильме будет Билл Мюррей в роли пока неизвестно кого.

3
«Джон Уик 4» (боевик, триллер). Выход в прокат в марте

Киану Ривз вернется в качестве неубиваемого Джона Уика, стремящегося раз и навсегда победить Правление Кланов. Режиссер Чад Стахелски. Главные роли также сыграют Донни Йен, Иэн МакШейн, Билл Скарсгард и Лоуренс Фишберн.

4
«Супербратья Марио. Фильм» (мультфильм, комедия). Выход в прокат в марте

Анимационный фильм о знаменитом сантехнике создан в сотрудничестве с Illumination и Nintendo и наверняка станет хитом благодаря звездному актерскому составу во главе с Крисом Праттом. Марио предстоит пройти через Грибное королевство и спасти принцессу Пич.

5
«Стражи Галактики. Часть 3» (фантастика, боевик, комедия). Выход в прокат в мае

Стражи вернутся почти в полном составе — Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Карен Гиллан, Пом Клементьефф, Вин Дизель и Брэдли Купер. В фильме также появятся Сильвестр Сталлоне, Элизабет Дебики в роли Аиши и Уилл Полтер в роли Адама Уорлока.

6
«Русалочка» (мюзикл, фэнтези, мелодрама). Выход в прокат в мае

Ремейк знаменитого диснеевского мультфильма 1989 года. Ариэль сыграет афроамериканская актриса Холли Бэйли. Помимо нее в фильме также снимаются Хавьер Бардем (король Тритон), Мелисса Маккарти (ведьма Урсула) и Аквафина (чайка Скаттл).

7
«Индиана Джонс и часы судьбы» (боевик, приключения). Выход в прокат в июне

Это пятый и последний фильм об Индиане Джонсе и первый, который не будет снимать Стивен Спилберг. Он выступил в роли продюсера. Главную роль сыграл Харрисон Форд, отметивший свое 80-летие. Режиссером выступил Джеймс Мэнголд («Ford против Ferrari»).

8
«Человек-паук: Через вселенные 2» (мультфильм, фантастика, комедия). Выход в прокат в июне

Прошло четыре года с момента выпуска первой части. У продолжения новые режиссеры — Жуакин Душ Сантуш, Джастин Томпсон и Кемп Пауэрс.

9
«Миссия невыполнима: Смертельная расплата» (боевик, триллер). Выход в прокат в июле

Детали фильма пока не известны, но предварительно сообщается, что, помимо Тома Круза, в проекте примут участие Ванесса Кирби, Ребекка Фергюсон, Хэйли Этвелл, Саймон Пегг, Пом Клементьефф, Ши Уигхэм и Винг Рэймс.

10
«Марвелы» (фантастика, боевик). Выход в прокат в июле

Продолжение фильма «Капитан Марвел» 2019 года. Помимо героини Бри Ларсон, в качестве Марвелов выступят также Камала Хан (Иман Веллани) и Моника Рамбо (Тейона Паррис).

11
«Оппенгеймер» (драма, биография). Выход в прокат в июле

Биографический фильм о Джулиусе Роберте Оппенгеймере, «отце атомной бомбы». В главной роли постоянный спутник Кристофера Нолана в его картинах Киллиан Мерфи, в остальных — Мэтт Дэймон, Роберт Дауни-младший, Эмили Блант, Флоренс Пью, Рами Малек, Бен Сафди и Гэри Олдман.

12
«Барби» (фэнтези, мелодрама, комедия). Выход в прокат в июле

Романтическая комедия, основанная на «Мире Барби» и написанная в соавторстве с голливудской влиятельной парой Ноем Баумбахом и Гретой Гервиг. Последняя стала и режиссером фильма. В главных ролях Марго Робби, Уилл Феррелл и Райан Гослинг.

13
«Проклятие монахини 2» (ужасы). Выход в прокат в сентябре

Действие происходит спустя четыре года после событий первого фильма. Сестра Айрин вновь сталкивается с демонической монахиней Валак. Бонни Ааронс повторит свою роль Валака.

14
«Дюна 2» (фантастика, боевик). Выход в прокат в ноябре

Продолжение главного блокбастера 2021 года от Дени Вильнева. Полу Атрейдесу придется доказать свое право на лидерство, а дом Харконненов попытается уничтожить остатки дома Атрейдесов. В ролях Тимоти Шаламе, Зендая, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Флоренс Пью и Остин Батлер.

15
«Вилли Вонка» (мюзикл, фэнтези, комедия). Выход в прокат в декабре

Приключения Вилли Вонки в юном возрасте — еще до того, как он открыл свою знаменитую шоколадную фабрику. На главную роль выбран Тимоти Шаламе. Помимо него, в фильме сыграли Салли Хокинс, Роуэн Аткинсон, Оливия Колман и Джим Картер.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/254492/
просмотров: 3860
Версия для печати
Материалы по теме
Прокат фильма Айбека Дайырбекова «Запах полыни» стартует в январе
«Аватар: Путь воды» собрал в мировом прокате $1 миллиард за 12 дней
Давай начнем твою историю: Американский драматург Памела Рибон и 12 сценаристов
Американский драматург провела воркшоп для начинающих сценаристов Кыргызстана
Фильм «Эсимде» режиссера Актана Арым Кубата выиграл «Азиатский Оскар»
2023-й объявлен Годом кыргызской актрисы Бакен Кыдыкеевой — ТЮРКСОЙ
Вышел новый трейлер фильма «Аватар: Путь воды»
Крокодила Гены не будет. Вышел трейлер фильма «Чебурашка»
В Астане пройдут Дни кыргызского кино
Фильмы кыргызского режиссера Динары Асановой покажут в Берлине
Популярные новости
Кыргызстан ждет аномальный холод&nbsp;&mdash; прогноз МЧС Кыргызстан ждет аномальный холод — прогноз МЧС
В&nbsp;Кыргызстане могут продлить школьные каникулы из-за аномальных холодов В Кыргызстане могут продлить школьные каникулы из-за аномальных холодов
Рождество Христово. Как и&nbsp;почему отмечают праздник Рождество Христово. Как и почему отмечают праздник
На&nbsp;родине не&nbsp;вижу перспектив. Врач скорой помощи из&nbsp;Кыргызстана о&nbsp;жизни в&nbsp;Швеции На родине не вижу перспектив. Врач скорой помощи из Кыргызстана о жизни в Швеции
Бизнес
Глядя в&nbsp;будущее. Инновационные, экологически безопасные продукты Аcer Глядя в будущее. Инновационные, экологически безопасные продукты Аcer
&laquo;Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН&raquo; признан лучшим банком в&nbsp;двух номинациях Visa «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» признан лучшим банком в двух номинациях Visa
ОАО &laquo;Керемет Банк&raquo; преподнес своим клиентам приятный сюрприз! ОАО «Керемет Банк» преподнес своим клиентам приятный сюрприз!
Оплатить в&nbsp;Globus по&nbsp;QR&nbsp;&laquo;О!Деньги&raquo; теперь можно и&nbsp;через другие приложения Оплатить в Globus по QR «О!Деньги» теперь можно и через другие приложения
9 января, понедельник
08:00
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием...
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
8 января, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 января: снег
19:00
Афиша Бишкека на неделю: спектакли и выставки
18:02
Аномальный холод. Глава Минэнерго поручил бесперебойно подавать электроэнергию
17:03
В Кыргызстане могут продлить школьные каникулы из-за аномальных холодов
16:00
Чудаки парковки. Машины на тротуарах вынуждают выходить на проезжую часть