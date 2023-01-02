Топ-15 самых ожидаемых фильмов 2023 года

В 2023-м зрителей ждет немало интересных фильмов на любой вкус, в том числе продолжение уже полюбившихся историй.

24.kg подготовило подборку из 15 самых ожидаемых лент нового года. Как показал 2022-й, время выхода в прокат может измениться.

1 «Вавилон» (драма, комедия, исторический). Выход в прокат в январе «Вавилон» (драма, комедия, исторический). Выход в прокат в январе

Голливуд 1920-х годов. Звезды немого кино пытаются найти место в новом мире, где набирают популярность звуковые фильмы. Успешная карьера старых кумиров неумолимо близится к закату. В ролях Брэд Питт, Марго Робби, Тоби Магуайр, а режиссером стал Дэмьен Шазелл («Одержимость», «Ла-Ла Ленд»).

2 «Человек-муравей и Оса: Квантомания» (фантастика, боевик, комедия). Выход в прокат в феврале «Человек-муравей и Оса: Квантомания» (фантастика, боевик, комедия). Выход в прокат в феврале

Помимо главных героев в исполнении Пола Радда, Эванджелин Лилли, Майкла Дугласа и Мишель Пфайффер, здесь появится Джонатан Мэйджорс в роли Канга Завоевателя. Еще в фильме будет Билл Мюррей в роли пока неизвестно кого.

3 «Джон Уик 4» (боевик, триллер). Выход в прокат в марте «Джон Уик 4» (боевик, триллер). Выход в прокат в марте

Киану Ривз вернется в качестве неубиваемого Джона Уика, стремящегося раз и навсегда победить Правление Кланов. Режиссер Чад Стахелски. Главные роли также сыграют Донни Йен, Иэн МакШейн, Билл Скарсгард и Лоуренс Фишберн.

4 «Супербратья Марио. Фильм» (мультфильм, комедия). Выход в прокат в марте «Супербратья Марио. Фильм» (мультфильм, комедия). Выход в прокат в марте

Анимационный фильм о знаменитом сантехнике создан в сотрудничестве с Illumination и Nintendo и наверняка станет хитом благодаря звездному актерскому составу во главе с Крисом Праттом. Марио предстоит пройти через Грибное королевство и спасти принцессу Пич.

5 «Стражи Галактики. Часть 3» (фантастика, боевик, комедия). Выход в прокат в мае «Стражи Галактики. Часть 3» (фантастика, боевик, комедия). Выход в прокат в мае

Стражи вернутся почти в полном составе — Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Карен Гиллан, Пом Клементьефф, Вин Дизель и Брэдли Купер. В фильме также появятся Сильвестр Сталлоне, Элизабет Дебики в роли Аиши и Уилл Полтер в роли Адама Уорлока.

6 «Русалочка» (мюзикл, фэнтези, мелодрама). Выход в прокат в мае «Русалочка» (мюзикл, фэнтези, мелодрама). Выход в прокат в мае

Ремейк знаменитого диснеевского мультфильма 1989 года. Ариэль сыграет афроамериканская актриса Холли Бэйли. Помимо нее в фильме также снимаются Хавьер Бардем (король Тритон), Мелисса Маккарти (ведьма Урсула) и Аквафина (чайка Скаттл).

7 «Индиана Джонс и часы судьбы» (боевик, приключения). Выход в прокат в июне «Индиана Джонс и часы судьбы» (боевик, приключения). Выход в прокат в июне

Это пятый и последний фильм об Индиане Джонсе и первый, который не будет снимать Стивен Спилберг. Он выступил в роли продюсера. Главную роль сыграл Харрисон Форд, отметивший свое 80-летие. Режиссером выступил Джеймс Мэнголд («Ford против Ferrari»).

8 «Человек-паук: Через вселенные 2» (мультфильм, фантастика, комедия). Выход в прокат в июне «Человек-паук: Через вселенные 2» (мультфильм, фантастика, комедия). Выход в прокат в июне

Прошло четыре года с момента выпуска первой части. У продолжения новые режиссеры — Жуакин Душ Сантуш, Джастин Томпсон и Кемп Пауэрс.

9 «Миссия невыполнима: Смертельная расплата» (боевик, триллер). Выход в прокат в июле «Миссия невыполнима: Смертельная расплата» (боевик, триллер). Выход в прокат в июле

Детали фильма пока не известны, но предварительно сообщается, что, помимо Тома Круза, в проекте примут участие Ванесса Кирби, Ребекка Фергюсон, Хэйли Этвелл, Саймон Пегг, Пом Клементьефф, Ши Уигхэм и Винг Рэймс.

10 «Марвелы» (фантастика, боевик). Выход в прокат в июле «Марвелы» (фантастика, боевик). Выход в прокат в июле

Продолжение фильма «Капитан Марвел» 2019 года. Помимо героини Бри Ларсон, в качестве Марвелов выступят также Камала Хан (Иман Веллани) и Моника Рамбо (Тейона Паррис).

11 «Оппенгеймер» (драма, биография). Выход в прокат в июле «Оппенгеймер» (драма, биография). Выход в прокат в июле

Биографический фильм о Джулиусе Роберте Оппенгеймере, «отце атомной бомбы». В главной роли постоянный спутник Кристофера Нолана в его картинах Киллиан Мерфи, в остальных — Мэтт Дэймон, Роберт Дауни-младший, Эмили Блант, Флоренс Пью, Рами Малек, Бен Сафди и Гэри Олдман.

12 «Барби» (фэнтези, мелодрама, комедия). Выход в прокат в июле «Барби» (фэнтези, мелодрама, комедия). Выход в прокат в июле

Романтическая комедия, основанная на «Мире Барби» и написанная в соавторстве с голливудской влиятельной парой Ноем Баумбахом и Гретой Гервиг. Последняя стала и режиссером фильма. В главных ролях Марго Робби, Уилл Феррелл и Райан Гослинг.

13 «Проклятие монахини 2» (ужасы). Выход в прокат в сентябре «Проклятие монахини 2» (ужасы). Выход в прокат в сентябре

Действие происходит спустя четыре года после событий первого фильма. Сестра Айрин вновь сталкивается с демонической монахиней Валак. Бонни Ааронс повторит свою роль Валака.

14 «Дюна 2» (фантастика, боевик). Выход в прокат в ноябре «Дюна 2» (фантастика, боевик). Выход в прокат в ноябре

Продолжение главного блокбастера 2021 года от Дени Вильнева. Полу Атрейдесу придется доказать свое право на лидерство, а дом Харконненов попытается уничтожить остатки дома Атрейдесов. В ролях Тимоти Шаламе, Зендая, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Флоренс Пью и Остин Батлер.

15 «Вилли Вонка» (мюзикл, фэнтези, комедия). Выход в прокат в декабре «Вилли Вонка» (мюзикл, фэнтези, комедия). Выход в прокат в декабре

Приключения Вилли Вонки в юном возрасте — еще до того, как он открыл свою знаменитую шоколадную фабрику. На главную роль выбран Тимоти Шаламе. Помимо него, в фильме сыграли Салли Хокинс, Роуэн Аткинсон, Оливия Колман и Джим Картер.