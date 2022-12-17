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Общество

В доме, где жил народный артист Марат Алышпаев, установили мемориальную доску

В Бишкеке в доме, где жил народный артист Марат Алышпаев, установили мемориальную доску. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры.

Отметим, советский и кыргызский актер театра и кино скончался 4 апреля этого года. Ему было 75 лет.

За свою карьеру в театре исполнил множество ролей как классического (заглавные роли в «Эдипе» Софокла, «Гамлете», Глостер в «Короле Лире», роли в «Ревизоре» Николя Гоголя, «На дне» Максима Горького), так и современного репертуара (роли в постановках по произведениям Чингиза Айтматова «Белый пароход», «Восхождение на Фудзияму», «И дольше века длится день», «Пегий пес, бегущий краем моря», «Белое облако Чингизхана» и другие.

Помимо работы в театре, активно снимался в кино, в том числе в фильмах Геннадия Базарова («Приют для совершеннолетних», «Аномалия», «Каракыз», «Метаморфоза», «Исход» и другие.

В 2016 году сыграл одну из ролей в фильме «Завещание отца» (режиссеры Бакыт Мукул и Дастан Жапар уулу), завоевавшем приз «Золотой Зенит» за лучший дебютный фильм на Монреальском кинофестивале.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/253747/
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