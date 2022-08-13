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Общество

В Сузакском районе семье из четырех человек с инвалидностью построили дом

В Сузакском районе семье из четырех человек с инвалидностью, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, построили дом. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе районной администрации.

«Жительница Кызыл-Тууского айыл окмоту Калбу Нышанбаева, а также двое ее детей и внук имеют инвалидность. У них не было своего жилья. Айыл окмоту выделил участок, а частный инвестор построил четырехкомнатный дом», — проинформировали редакцию.

Сообщается, что накануне семье вручили ключи, новую стиральную машину и оказали финансовую помощь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/242292/
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