В Сузакском районе семье из четырех человек с инвалидностью построили дом

В Сузакском районе семье из четырех человек с инвалидностью, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, построили дом. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе районной администрации.

«Жительница Кызыл-Тууского айыл окмоту Калбу Нышанбаева, а также двое ее детей и внук имеют инвалидность. У них не было своего жилья. Айыл окмоту выделил участок, а частный инвестор построил четырехкомнатный дом», — проинформировали редакцию.

Сообщается, что накануне семье вручили ключи, новую стиральную машину и оказали финансовую помощь.