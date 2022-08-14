В Национальном историческом музее появился новый экспонат — кыргызский музыкальный инструмент комуз.

Комуз изготовил предприниматель Марат Берикбаев, затем ювелир Али Мамарасулов покрыл инструмент золотом. Они решили передать его в дар музею. Стоимость нового экспоната оценили в 700 тысяч сомов.

По словам друзей Марата Берикбаева, он изготовил пять уникальных комузов, из них один также передан в дар археологическому музейному комплексу «Сулайман-Тоо», другие в качестве призов вручены победителям конкурсов.