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Общество

В Историческом музее появился новый экспонат — золотой комуз

В Национальном историческом музее появился новый экспонат — кыргызский музыкальный инструмент комуз.

Комуз изготовил предприниматель Марат Берикбаев, затем ювелир Али Мамарасулов покрыл инструмент золотом. Они решили передать его в дар музею. Стоимость нового экспоната оценили в 700 тысяч сомов.

По словам друзей Марата Берикбаева, он изготовил пять уникальных комузов, из них один также передан в дар археологическому музейному комплексу «Сулайман-Тоо», другие в качестве призов вручены победителям конкурсов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/242291/
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