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Общество

Нурсултан Назарбаев открыл самую большую мечеть в Центральной Азии

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в открытии самой большой в Центральной Азии мечети в столице страны Нур-Султане.

«С обретением независимости мы во всех регионах республики открываем мечети. Пусть Аллах услышит все молитвы, которые читаются в этих мечетях. За день до прекращения своих полномочий в марте 2019 года я заложил первый кирпичик мечети, со мной был нынешний президент страны Касым-Жомарт Токаев», — сказал он.

Мечеть в Нур-Султане станет самой большой в Казахстане и регионе в целом. Высота ее главного купола составляет почти 90 метров, минаретов — 130 метров. Одновременно в мечети могут присутствовать 235 тысяч человек — по вместимости она входит в десятку крупнейших в мире.

Строительство мечети началось в 2019-м по инициативе Нурсултана Назарбаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/242282/
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