Конфликт в Украине. Главные новости 13 августа к этому часу

Боевые действия в Украине продолжаются. Специальную военную операцию Россия начала 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения растет. Многие страны ввели против РФ жесткие санкции.

24.kg отслеживает ситуацию в Украине и публикует самые важные новости за последние сутки.

Боевые действия*

Из сводки Министерства обороны РФ:

работа экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники ВСУ;

в ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ;

в результате боевого применения были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника ВСУ;

ВС РФ уничтожили более 70 и ранили более 300 военных ВСУ в районе ж/д станции «Гавриловка» в Харьковской области;

ПВО РФ уничтожила четыре украинских БЛА, перехватила четыре снаряда РСЗО HIMARS;

ВС РФ уничтожили более 100 человек 66-й мехбригады и «Правого сектора» в районе Старых Терн.

Сводка Генштаба ВСУ:

под Северском российские войска наступают со стороны Спорного и Лисичанского НПЗ. Атакуют и соседнюю Выемку;

атаки на Бахмут с востока, а также южнее — на Зайцево под Горловкой и Вершину успеха не имели;

атаки на Авдеевку и Красногоровку отброшены. В Песках продолжаются бои. Также идет наступление на Александрополь;

в Херсонской области противник наступал на Лозовое у левого берега Ингульца, но был отброшен.

Фото Генштаба ВСУ. Результаты ночного обстрела Харькова

*В условиях боевых действий и информационной войны оперативно подтвердить или опровергнуть предоставляемую сторонами конфликта информацию затруднительно.

Зеленский снова говорит о визах

Владимир Зеленский снова высказался о визах для россиян и заявил, что в РФ есть люди, которые нуждаются в защите из-за преследований.

По его словам, они должны получить помощь цивилизованного мира — через беженство, просьбы об убежище, другие возможности помочь и поддержать.

«Но это для тех, кто борется, кого преследуют. И это не должно относиться к отдыху граждан России в Европе, туризму, развлечениям, бизнес-делам», — пояснил лидер Украины и добавил, что нельзя «превращать Европу в супермаркет, в который не важно, кто заходит».

Предупреждение о точке невозврата

Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев заявил, что Москва предупредила Вашингтон об опасности пересечения точек невозврата, после которых может произойти разрыв дипломатических отношений. Он предостерег американцев от необдуманных шагов, подчеркнув, что США вместе со своими союзниками буквально «растоптали международное право и абсолютные табу в дипломатической практике».

По словам Дарчиева, Вашингтон во избежание поражения должен заставить Владимира Зеленского вернуться за стол переговоров с Россией, это стало бы лучшим решением для США.

Ранее сообщалось об инициативе США объявить РФ государством-спонсором терроризма.

Дефолт?

Международные рейтинговые агентства Fitch и S&P понизили долгосрочные и краткосрочные рейтинги Украины в иностранной валюте в связи с договоренностью об отсрочке платежей по внешнему долгу страны до 2024 года.

S&P и Fitch назвали дефолтом договоренность Украины об отсрочке платежей по госдолгу?

О том, что кредиторы согласились заморозить выплаты Киева до 2024-го, стало известно 10 августа. Общая сумма задолженности составляет $19,6 миллиарда. Решение об отсрочке платежей позволит Киеву сохранить $5,8 миллиарда, которые должны были быть уплачены в обслуживание долга.

Экспорт товаров из Европы в РФ растет

В июне страны Евросоюза нарастили экспорт товаров в Россию до 4,45 миллиарда евро. Это на 18 процентов больше, чем в мае (3,78 миллиарда евро). Больше всего вырос экспорт парфюмерии и косметики (38 процентов), а также медицинских инструментов (оптических, измерительных, контрольных) — на 38 процентов. Таковы данные Евростата.

Крупнейший экспортер товаров в РФ среди государств ЕС — Германия (1,16 миллиарда евро в июне). Второе место занимает Италия (523 миллиона евро). Экспорт из стран Балтии в июне по сравнению с маем вырос на 34 процента.

Экспорт из европейских государств в Россию растет уже второй месяц подряд, восстанавливаясь после апреля, когда был зафиксирован его наименьший объем (2,78 миллиарда евро), отмечает издание.

Арестович о готовности баллотироваться в президенты

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о готовности пойти на следующие президентские выборы, если в них не будет участвовать Владимир Зеленский.

Фото из интернета. Алексей Арестович

«Если он пойдет на второй срок, я, естественно, не буду его подрезать ни в коем случае, это технически невозможно», — сказал он в интервью Дмитрию Гордону.

По словам Арестовича, на посту президента он планирует помогать людям и «сделать что-то хорошее».