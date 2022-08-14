Неделя-24. Задержание директора 61-й школы, и вновь на учебу с 1 сентября

Сотрудники ГКНБ задержали директора Авторской физико-математической школы-лицея № 61 Юрия Низовского. Они провели обыски в его кабинете и квартире. Поздно ночью у здания госкомитета на стихийный митинг собрались родители школьников. Они считают, что все предъявляемые обвинения безосновательные, и потребовали отпустить директора из ИВС.

По заявлению ГКНБ, в отношении Юрия Низовского возбудили уголовное дело по факту коррупции. «Выявлена устойчивая коррупционная схема, позволявшая ему незаконно получать деньги от родителей. В частности, установлены факты неоднократного получения денежных средств за помощь в зачислении детей в первый класс школы и дошкольное образовательное учреждение», — сообщил госкомитет.

Пока Юрия Низовского отпустили под домашний арест. Решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

За месяц международные резервы Кыргызстана уменьшились еще на $86,87 миллиона. По итогам июля 2022-го они достигли $2 миллиардов 548,48 миллиона. С начала года показатель снизился на $429,08 миллиона.

Учебный год в Кыргызстане вновь начнется 1 сентября. В августе 2021-го постановлением кабмина начало учебного года перенесли с 1 на 15 сентября «в целях обеспечения качества образования, поэтапного перехода на офлайн-обучение с учетом эпидемиологической ситуации в стране, а также создания благоприятных условий для развития туризма». Перенос начала учебного года не оправдал себя, поэтому решили все вернуть к изначальной дате.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Эхо спецоперации по задержанию Атамбаева

Фото 24.kg. На скамье подсудимых по событиям в Кой-Таше вместе с Алмазбеком Атамбаевым оказались 20 человек

Со дня событий в Кой-Таше, круто изменивших судьбу бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, минуло три года. Следствие по громкому уголовному делу завершилось в декабре 2019-го. Летом 2020 года начался суд. В 2021-м дело по беспорядкам в Кой-Таше объединили с делом о коррупции при приобретении участка, где построена резиденция Атамбаева. К этим материалам приплюсовали дело о незаконном обогащении. Главным фигурантом выступает бывший глава государства. Подробнее в материале «События в Кой-Таше три года спустя: основные фигуранты и что с ними стало».

Как вылечить Кыргызстан от долларовой лихорадки

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Последствия баткенских событий

Фото пресс-службы президента. Дом, построенный из структурных изолированных панелей (СИП) в селе Максат

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Почему мегапроекты в Кыргызстане не спешат финансировать

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Как природа не пускает людей на Иссык-Куль

Фото Sputnik.kg. Сошедший в Бооме сель создал настоящий автоколлапс

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Как желание пострелять привело Малику Ким в сборную страны

Фото ССК «Выстрел». Малика Ким

Этой осенью сборная Кыргызстана по практической стрельбе впервые выступит на чемпионате мира в Таиланде. Для отечественного стрелкового спорта, активно развивающегося последние несколько лет, — важное событие. Среди тех, кто будет бороться за честь республики, — Малика Ким. В интервью 24.kg девушка рассказала, как пришла в этот спорт, о планах на предстоящий чемпионат, любимом пистолете и стереотипах, с которыми чаще всего сталкиваются стрелки.

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Квартирные кражи — наиболее часто совершаемые преступления против собственности. Милиция раскрывает только половину из них, поскольку найти домушника — дело непростое. Поэтому любую кражу легче предотвратить, чем искать украденное. 24.kg совместно с ГУВД Бишкека подготовило советы, как не стать жертвой домушников и форточников.