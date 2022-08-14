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Общество

Неделя-24. Задержание директора 61-й школы, и вновь на учебу с 1 сентября

Сотрудники ГКНБ задержали директора Авторской физико-математической школы-лицея № 61 Юрия Низовского. Они провели обыски в его кабинете и квартире. Поздно ночью у здания госкомитета на стихийный митинг собрались родители школьников. Они считают, что все предъявляемые обвинения безосновательные, и потребовали отпустить директора из ИВС.

По заявлению ГКНБ, в отношении Юрия Низовского возбудили уголовное дело по факту коррупции. «Выявлена устойчивая коррупционная схема, позволявшая ему незаконно получать деньги от родителей. В частности, установлены факты неоднократного получения денежных средств за помощь в зачислении детей в первый класс школы и дошкольное образовательное учреждение», — сообщил госкомитет.

Пока Юрия Низовского отпустили под домашний арест. Решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

Учебный год в Кыргызстане вновь начнется 1 сентября. В августе 2021-го постановлением кабмина начало учебного года перенесли с 1 на 15 сентября «в целях обеспечения качества образования, поэтапного перехода на офлайн-обучение с учетом эпидемиологической ситуации в стране, а также создания благоприятных условий для развития туризма». Перенос начала учебного года не оправдал себя, поэтому решили все вернуть к изначальной дате.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Эхо спецоперации по задержанию Атамбаева

24.kg
Фото 24.kg. На скамье подсудимых по событиям в Кой-Таше вместе с Алмазбеком Атамбаевым оказались 20 человек

Со дня событий в Кой-Таше, круто изменивших судьбу бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, минуло три года. Следствие по громкому уголовному делу завершилось в декабре 2019-го. Летом 2020 года начался суд. В 2021-м дело по беспорядкам в Кой-Таше объединили с делом о коррупции при приобретении участка, где построена резиденция Атамбаева. К этим материалам приплюсовали дело о незаконном обогащении. Главным фигурантом выступает бывший глава государства. Подробнее в материале «События в Кой-Таше три года спустя: основные фигуранты и что с ними стало».

Как вылечить Кыргызстан от долларовой лихорадки

Национальный банк признал наличие черного рынка валюты в Кыргызстане, а вместе с тем и неэффективность контроля потока наличных денег. Это говорит о том, что регулятору вместе с кабмином необходимо принять действенные меры, чтобы не усугубить ситуацию. В вопросе выхода из сложившегося положения мнения экспертов разделились.

Последствия баткенских событий

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. Дом, построенный из структурных изолированных панелей (СИП) в селе Максат

В конце апреля 2021-го военнослужащие Таджикистана спровоцировали очередной вооруженный конфликт. В нескольких селах Баткенской области полностью сгорели жилые дома, школы, детские сады, магазины и другие объекты. Прошло полтора года. Баткенцы считают, что чиновники не до конца выполнили обещания. Журналист 24.kg выслушала мнение сторон — «Жертвы вооруженного конфликта в Баткене о том, почему перестали верить властям».

Почему мегапроекты в Кыргызстане не спешат финансировать

В прошлом году Евразийский банк развития принял новую стратегию работы на ближайшие пять лет. Сейчас принимаются отдельные планы по сотрудничеству банка со странами-участницами. Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов рассказал, в какие проекты в Кыргызстане намерены вкладывать и почему банк пока не готов финансировать самые крупные и важные стройки нашей республики.

Как природа не пускает людей на Иссык-Куль

Sputnik.kg
Фото Sputnik.kg. Сошедший в Бооме сель создал настоящий автоколлапс

Это лето запомнится многим кыргызстанцам многочасовыми пробками в Боомском ущелье, причиной которых стали сели. Вообще, они для страны — явление не редкое. По словам начальника управления анализа и прогнозирования департамента мониторинга и прогнозирования при МЧС Виталия Загинаева, увеличение количества селевых потоков в этом году связано с погодными явлениями. Подробнее в материале «Боом в грязи. Почему сели стали так часто затапливать дорогу и что нам делать».

Мусорная столица

Это лето бьет рекорды по количеству жалоб бишкекчан на переполненные мусорные баки и стихийные завалы отходов. Жители столицы присылают сообщения, что мусор не вывозится по несколько дней, а город просто провонялся. Мэрия отчитывается, что бросила все силы на решение проблемы и даже привлекла частника, но расчистить авгиевы конюшни чиновники все равно не могут. О ситуации в материале «Частники vs «Тазалык». Кто расчистит Бишкек от завалов мусора?»

Кыргызстан тонет в отходах, но...

Ежегодно в Кыргызстане образуются более 114 миллионов тонн промышленных отходов, в том числе и в горных отвалах, и более 1,1 миллиона тонн бытовых. По данным Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, в стране действует 369 свалок, из них санкционированно лишь 61. Подробнее — «Отходы в доходы. Что мешает переработке мусора в Кыргызстане».

Как желание пострелять привело Малику Ким в сборную страны

ССК «Выстрел»
Фото ССК «Выстрел». Малика Ким

Этой осенью сборная Кыргызстана по практической стрельбе впервые выступит на чемпионате мира в Таиланде. Для отечественного стрелкового спорта, активно развивающегося последние несколько лет, — важное событие. Среди тех, кто будет бороться за честь республики, — Малика Ким. В интервью 24.kg девушка рассказала, как пришла в этот спорт, о планах на предстоящий чемпионат, любимом пистолете и стереотипах, с которыми чаще всего сталкиваются стрелки.

О готовности Кыргызстана к IV Всемирным играм кочевников

IV Всемирные игры кочевников пройдут с 29 сентября по 2 октября в Турции. По официальным данным, в них ожидают участие свыше 3 тысяч спортсменов из 102 стран. Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов рассказал 24.kg о подготовке к соревнованиям.

«Кыргызский украинец» о жизни под Киевом

из личного архива
Фото из личного архива. С супругой Татьяной

В Украине живет немало кыргызов. Большинство из них остались в стране, несмотря на военные действия. Один из них — Абдураим Рыскулов, тренер по боксу, который почти 30 лет назад переехал в Украину. Он сейчас живет под Киевом в городке Белогородка, в нескольких километрах от печально известной Бучи. В интервью Абдураим Рыскулов рассказал о жизни в Украине и как последние события сплотили население.

Что происходит за кулисами Театра оперы и балета

В середине лета артисты Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева украсили культурную жизнь столицы, зародив добрую традицию концертов под аркой. Директор театра Алмаз Истамбаев в беседе с 24.kg рассказал, кому принадлежит идея и какие еще сюрпризы ждут ценителей высокого искусства.

Красота Кыргызстана. Фотовзгляд читателей 24.kg

Айгуль Куватовой
Фото Айгуль Куватовой. Сокулукское ущелье

На дворе последний месяц лета. Это самое лучшее время для отпусков на Иссык-Куле. И не только. Так что не теряйте время и отправляйтесь путешествовать по Кыргызстану. Тем, кто не может себе этого позволить, виртуально помогут наши авторы. Подробнее — «Мгновения жизни. Сокулукское ущелье и курганы Тюпа».

Как избежать квартирных краж

Квартирные кражи — наиболее часто совершаемые преступления против собственности. Милиция раскрывает только половину из них, поскольку найти домушника — дело непростое. Поэтому любую кражу легче предотвратить, чем искать украденное. 24.kg совместно с ГУВД Бишкека подготовило советы, как не стать жертвой домушников и форточников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/242208/
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