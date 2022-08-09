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Общество

Бишкеку выделили 35 миллионов сомов для вывода малоимущих семей из бедности

Бишкеку выделили 35 миллионов сомов для вывода малоимущих семей из бедности. Об этом заявил министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев во время встречи с главой столичного муниципалитета Эмилбеком Абдыкадыровым, сообщила пресс-служба ведомства.

Министр напомнил, что ведомство реализует проект «Социальный контракт» для вывода из бедности малоимущих семей, получающих пособие «үй-бүлөгө көмөк».

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«На реализацию проекта из республиканского бюджета выделили 282 миллиона сомов. Из них Бишкеку — 35 миллионов сомов. Средства должны использовать для запуска 350 бизнес-проектов», — сказал Кудайберген Базарбаев.

Эмилбек Абдыкадыров отметил, что районные управления труда, социального обеспечения и миграции Бишкека проводят консультации для получателей пособий по участию в проекте «Социальный контракт», а также подготовительную работу по оказанию помощи и обучаются навыкам мониторинга над кандидатами, которые пройдут отбор на проект.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241821/
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