11:24
USD 89.43
EUR 97.70
RUB 0.99
Общество

За помощью на телефон доверия для детей в июле обратились 74 ребенка

В июле в службу «Телефон доверия для детей» обратились 74 ребенка, сообщает Министерство труда, социального обеспечения и туризма.

По его данным, всего поступило 9 тысяч 227 телефонных обращений, большинство из них касалось подключения интернета и загрузки баланса сотовыми операторами, абоненты спрашивали о скорой помощи, милиции, пожарной службе.

С просьбой проконсультировать или оказать помощь обратился 281 абонент, в том числе 74 ребенка.

«По 216 обращениям даны консультации и рекомендации, 30 абонентам оказана психологическая консультация по телефону, 35 обращений в зависимости от его характера перенаправлены соответствующим территориальным подразделениям государственных органов, в чьи компетенции они входят», — отметили в ведомстве.

Ранее в Минтруда сообщили, что за первое полугодие за помощью на телефон доверия для детей обратились 1 тысяча 546 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241808/
просмотров: 1438
Версия для печати
Материалы по теме
В январе на телефон доверия для детей за помощью обратились 204 человека
За год на телефон доверия для детей за помощью обратились 2,2 тысячи человек
В июле на телефон доверия для детей за помощью обратились 165 человек
За полгода на телефон доверия для детей за помощью обратились 1,9 тысячи человек
В июне на телефон доверия для детей за помощью обратились 189 человек
В мае на телефон доверия для детей за помощью обратились 175 человек
Цифра дня. 730 человек обратились за помощью на телефон доверия для детей
В январе на телефон доверия для детей за помощью обратились 218 человек
В 2022 году за помощью на телефон доверия для детей обратились 3 тысячи человек
За помощью на телефон доверия для детей обратились 2,5 тысячи человек
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Что можно и&nbsp;нельзя делать во&nbsp;время священного месяца Рамазан Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан
Какие болезни могут обостриться во&nbsp;время орозо и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Какие болезни могут обостриться во время орозо и что с этим делать
Как правильно держать орозо. Ответы на&nbsp;самые часто задаваемые вопросы Как правильно держать орозо. Ответы на самые часто задаваемые вопросы
Бизнес
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
Красиво жить разрешается: в&nbsp;Орто-Сае появится первый клубный комплекс Красиво жить разрешается: в Орто-Сае появится первый клубный комплекс
13 марта, среда
11:24
Большинство водителей автобусов Бишкека не сдали тест на ПДД. Мэрия опровергает Большинство водителей автобусов Бишкека не сдали тест н...
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 13 марта
10:48
Рост курса доллара. Нацбанк провел первую в марте интервенцию
10:34
В Кыргызстане вырос курс доллара
10:17
За вымогательство взятки задержан специалист Тамгинского айыл окмоту