В Венгрии пройдут Дни культуры Кыргызстана

В Будапеште с 10 по 12 августа пройдут Дни культуры Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщил министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов.

Мероприятие приурочено к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

«От КР в мероприятии примут участие 30 деятелей культуры. Все они потом отправятся на курултай гуннских и тюркских народов», — сообщил он.

Встреча гунно-тюркских народов пройдет с 12 по 14 августа в местности Бугач. Она созывается каждые два года. В рамках курултая проводятся парад лошадиных наездников, конные скачки и разные турниры, в том числе по кокпару.