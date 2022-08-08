11:15
USD 89.43
EUR 97.70
RUB 0.99
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В колониях и тюрьмах Кыргызстана вновь вводятся строгие ограничения

В связи с увеличением количества случаев заражения COVID-19 и внебольничной пневмонией руководство Службы исполнения наказаний Кыргызстана издало приказ, касающийся работы всех органов и учреждений УИС. Об этом сообщила пресс-служба СИН.

Согласно документу, приказано:

  • возобновить работу за соблюдением противоэпидемического режима во вверенных подразделениях, регулярно проводить дезинфицирующие мероприятия;
  • осуществлять ежедневный осмотр и термометрию сотрудников перед заступлением на службу;
  • установить обязательное ношение медицинских масок и обработку рук дезинфицирующими средствами;
  • обеспечить соблюдение мер социального дистанцирования и запрет на коллективные мероприятия;
  • принять меры по недопущению нарушений сотрудниками служебной дисциплины и санитарно-эпидемиологических требований как во время несения службы, так и в нерабочее время.

Отмечается, что приказ касается не только содержащихся под стражей и осужденных, но и их близких, приходящих на свидания, а также адвокатов.

«Граждан, водворяемых в следственные изоляторы, будут принимать только при наличии отрицательного экспресс-теста или ПЦР-анализа. Те же медицинские документы о состоянии здоровья будут требовать и у родственников, приходящих к осужденным на свидания.

Прием посылок и передач со скоропортящимися продуктами ограничат — только продукты, которые в последующем подлежат термической и дезинфекционной обработке.

Документы об отсутствии коронавирусной инфекции понадобятся и иным категориям лиц, посещающих учреждения СИН по служебной необходимости, к примеру, адвокатам», — говорится в сообщении.

Как и во время предыдущего обострения пандемийной ситуации, будут ограничены визиты в спецучреждения для представителей СМИ, НПО, международных и иных организаций.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241750/
просмотров: 2466
Версия для печати
Материалы по теме
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Кыргызстане продолжает снижаться
COVID-19. Масочный режим возвращают в Казахстане
COVID-19. В Кыргызстан прибыло более 20 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech
COVID-19. Механизм COVAX прекратил свою деятельность
Министр здравоохранения привился от COVID-19 и призвал граждан вакцинироваться
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Кыргызстане снизилась
COVID, ОРВИ или грипп. Чем сейчас болеют кыргызстанцы
Заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 52 процента за 28 дней
Евросоюз не использовал 215 миллионов доз вакцин от COVID-19 на 4 миллиарда евро
Нобелевскую премию получили ученые, помогавшие создать вакцину от COVID-19
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Что можно и&nbsp;нельзя делать во&nbsp;время священного месяца Рамазан Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан
Какие болезни могут обостриться во&nbsp;время орозо и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Какие болезни могут обостриться во время орозо и что с этим делать
Как правильно держать орозо. Ответы на&nbsp;самые часто задаваемые вопросы Как правильно держать орозо. Ответы на самые часто задаваемые вопросы
Бизнес
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
Красиво жить разрешается: в&nbsp;Орто-Сае появится первый клубный комплекс Красиво жить разрешается: в Орто-Сае появится первый клубный комплекс
13 марта, среда
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 13 марта Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 13 ма...
10:48
Рост курса доллара. Нацбанк провел первую в марте интервенцию
10:34
В Кыргызстане вырос курс доллара
10:17
За вымогательство взятки задержан специалист Тамгинского айыл окмоту
10:06
Из-за снега на дорогах Кыргызстана ввели ограничения для грузового транспорта