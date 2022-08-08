COVID-19. В колониях и тюрьмах Кыргызстана вновь вводятся строгие ограничения

В связи с увеличением количества случаев заражения COVID-19 и внебольничной пневмонией руководство Службы исполнения наказаний Кыргызстана издало приказ, касающийся работы всех органов и учреждений УИС. Об этом сообщила пресс-служба СИН.

Согласно документу, приказано:

возобновить работу за соблюдением противоэпидемического режима во вверенных подразделениях, регулярно проводить дезинфицирующие мероприятия;

осуществлять ежедневный осмотр и термометрию сотрудников перед заступлением на службу;

установить обязательное ношение медицинских масок и обработку рук дезинфицирующими средствами;

обеспечить соблюдение мер социального дистанцирования и запрет на коллективные мероприятия;

принять меры по недопущению нарушений сотрудниками служебной дисциплины и санитарно-эпидемиологических требований как во время несения службы, так и в нерабочее время.

Отмечается, что приказ касается не только содержащихся под стражей и осужденных, но и их близких, приходящих на свидания, а также адвокатов.

«Граждан, водворяемых в следственные изоляторы, будут принимать только при наличии отрицательного экспресс-теста или ПЦР-анализа. Те же медицинские документы о состоянии здоровья будут требовать и у родственников, приходящих к осужденным на свидания.

Прием посылок и передач со скоропортящимися продуктами ограничат — только продукты, которые в последующем подлежат термической и дезинфекционной обработке.

Документы об отсутствии коронавирусной инфекции понадобятся и иным категориям лиц, посещающих учреждения СИН по служебной необходимости, к примеру, адвокатам», — говорится в сообщении.

Как и во время предыдущего обострения пандемийной ситуации, будут ограничены визиты в спецучреждения для представителей СМИ, НПО, международных и иных организаций.