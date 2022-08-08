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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 584,5 миллиона, умерли более 6,4 миллиона

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 2 миллиона 600 тысяч 846 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты.

Всего в мире с начала пандемии коронавирусом заразились 584 миллиона 582 тысячи 81 человек. Больше всего в США (92 миллиона 112 тысяч 922), Индии (44 миллиона 145 тысяч 709), Бразилии (34 миллиона 18 тысяч 371), Франции (34 миллиона 237 тысяч 67), Великобритании (23 миллиона 582 тысячи 3), России (18 миллионов 440 тысяч 314), Турции (16 миллионов 295 тысяч 817), Аргентине (9 миллионов 602 тысячи 534), Иране (7 миллионов 440 тысяч 422), Колумбии (6 миллионов 278 тысяч 998), Испании (13 миллионов 266 тысяч 184), Италии (21 миллион 313 тысяч 427) и Германии (31 миллион 228 тысяч 322).

Количество смертей от коронавируса достигло 6 миллионов 417 тысяч 976. За трое суток показатель вырос на 5 тысяч 349 человек. В том числе в США всего с начала пандемии скончались 1 миллион 33 тысячи 556 человек, Бразилии — 679 тысяч 996, Индии — 526 тысяч 689, Мексике — 328 тысяч 306, России — 374 тысячи 983, Великобритании — 185 тысяч 761, Италии — 173 тысячи 136.

В Кыргызстане всего зарегистрировали 204 тысячи 671 случай заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 456 тысяч 527, Узбекистане — 243 тысячи 328, Таджикистане — 17 тысяч 721.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241738/
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