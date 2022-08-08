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Общество

За неделю в Кыргызстане выявлено 16 тысяч 903 нарушения ПДД

За прошедшую неделю в Кыргызстане выявлено 16 тысяч 903 нарушения Правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения.

По ее данным, в том числе за превышение водителями установленной скорости движения — 3 тысячи 404; управление транспортом без соответствующих документов — 187; нарушение правил эксплуатации автомобиля — 5 тысяч 815; невыполнение водителем авто требований сотрудников уполномоченного органа в сфере внутренних дел и уполномоченного органа в сфере транспорта об остановке транспортного средства — 18; автохулиганство — 10; нарушение Правил дорожного движения пешеходами — 1 тысяча 177; управление машиной, переоборудованной без соответствующего согласования с уполномоченным органом в сфере внутренних дел — 37; невыполнение требований дорожных знаков, разметки проезжей части дороги — 5 тысяч 96; управление водителем авто с тонированным стеклами — 10; управление транспортом водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, — 245.

На штрафную стоянку поставлено 795 автомобилей.

ГУОБДД призывает участников дорожного движения строго соблюдать ПДД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241732/
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