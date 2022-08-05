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Общество

Позитивный ролик о поливе сняли сотрудники Бишкекзеленхоза

Работники муниципального предприятия «Бишкекзеленхоз» сняли позитивный видеоролик о поливе зеленых насаждений. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, деревья, кусты и газоны ежедневно поливают со спецмашин, из арыков и опрыскивателями.

Кроме того, сотрудники предприятия проводят стрижку газонов, посадку, обрезку и вырубку растений, очистку ирригационных коллекторно-дренажных систем.

Недавно мэрия Бишкека создала новое предприятие «Бишкекводхоз», которое будет заниматься содержанием и ремонтом ирригационных и коллекторно-дренажных сетей, магистральных каналов, поливочных водопроводов и поливочных скважин, подачей поливной воды. Ранее эти функции выполнял Бишкекзеленхоз.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241591/
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