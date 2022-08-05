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Общество

Центр крови просит у кыргызстанцев помощи. Запасы практически исчерпаны

В Кыргызстане наблюдается дефицит донорской крови. Об этом сообщается на официальной странице Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации в Facebook.

В организации отметили, что сотрудники во главе с директором Нурилой Алтымышевой сдали кровь.

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«По данным Республиканского центра крови, запасы крови для переливания почти исчерпаны. На сегодня отсутствует III (В) отрицательная (Rh-) группа крови», — отметили в центре.

Узнать, как подготовиться к сдаче крови, кому нельзя быть донором, и задать другие вопросы можно по телефону 0312541913.

Адрес Республиканского центра крови: город Бишкек, проспект Чингиза Айтматова, 60. Прием крови осуществляется с 8.00 до 14.00.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241586/
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