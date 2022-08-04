Дело Алымкадыра Бейшеналиева. Экс-советницу чиновника отпустили на свободу

Бывшую советницу отстраненного от должности министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева Мээрим Тилекову отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщил ее адвокат Кайсын Абакиров.

Он отметил, что 3 августа подал ходатайство об изменении меры пресечения своей подзащитной в следственный отдел управления ГКНБ по Иссык-Кульской области.

Постановлением Каракольского городского суда 4 августа Мээрим Тилекова отпущена под домашний арест до 11 сентября 2022 года.