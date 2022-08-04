Дело Алымкадыра Бейшеналиева. Экс-советницу чиновника отпустили на свободу

Бывшую советницу отстраненного от должности министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева Мээрим Тилекову отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщил ее адвокат Кайсын Абакиров.
Он отметил, что 3 августа подал ходатайство об изменении меры пресечения своей подзащитной в следственный отдел управления ГКНБ по Иссык-Кульской области.
Постановлением Каракольского городского суда 4 августа Мээрим Тилекова отпущена под домашний арест до 11 сентября 2022 года.
Напомним, Мээрим Тилекову задержали 17 мая «для организации дальнейших следственных действий в рамках материалов доследственной проверки по статье «Вымогательство взятки» УК КР». Спустя три дня ее отпустили под домашний арест, однако позже вновь арестовали.
На пресс-конференции против министра трое его заместителей обвинили главу Минздрава, кроме прочего, также в том, что он проводит необоснованную кадровую политику. В частности, Мээрим Тилекову назначили на должность секретаря замминистра здравоохранения Улук-Бека Бектурганова. В апреле девушка написала заявление об уходе, а на следующий день была назначена советником министра.