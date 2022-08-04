5 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-19.00 — участок улицы Салиевой от улицы Пархоменко до Лермонтова;

9.30-14.30 — микрорайон «Тунгуч», 57, 59-65, 64/1, 64/2, 67, 68, 70, 71;

9.00-17.00 — 4-й микрорайон, 47, жилмассив «Ак-Ордо», переулок Кызыл-Ординский, улица Малдыбаева, 11, село Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Короткая, Киргизская, Украинская, Коллекторная, Тихая, Логвиненко, переулок Школьный);

9.00-18.00 — жилмассивы «Ынтымак», «Арча-Бешик» (улица Садырбаева), отрезки улиц Дэн Сяопина, Ак-Муз, Кирова, Бейшеналиевой, Павлова, Абдумомунова, Рыскулова, Жумабека, Тоголока Молдо;

9.00-14.00 — жилмассив «Мурас-Ордо»;

14.00-17.00 — село Пригородное (улица Жаштык).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Кой-Таш (улицы Аблесова, Ракишева, Школьная, Кытай уулу, Мурзалиева, Сегизбаева), Арашан (улицы Бектенбаева, Нижняя Стройка), Таш-Мойнок (улицы Проектируемая, Центральная), Кашка-Суу (улицы Лесхоз, Эркин, Медерова, Достук, Озгоруш, Ала-Арчинская), Байтик (улицы Новостройка, Эшмамбета, Суюмбаева, Раимбекова, Ала-Арчинская, Береговая, Дружбы, Сейтека, Байтик, переулок Молодежный, жилмассив «Ынтымак»), Кайырма, ГЭС-5, Дачное, Лебединовка (проспект Победы, улица Северная), Кызыл-Бирдик (улица Гагарина), Таш-Дебе (улицы Проектируемая, Школьная), Ленинское (улицы Алма-Атинская, Восточная);

Сокулукский РЭС

9.00-16.00 — села Сокулук (улицы Фрунзе, Степная, Кумкечуу), Арал (улицы Картамбаева, Чолпон, Береке, Джумаральская, Дальний Арал), Гавриловка (улицы Горького, Пушкина, Степная, Фрунзе, Чекменева, Школьная, Забайкальская, Северная, Дружба, Новая, Олимпийская, Балыкбаева, переулки Школьный, Забайкальский);

9.00-17.00 — села Нижневосточное (улицы Школьная, Дружбы, Тимирязева, Дагестанская, Центральная), Нижнечуйское (улицы МТФ, Гагарина, Соцгородок, Барак-Интернат, Аэродромная, Коммунистический, Саратовская, Фрунзе, Школьная, Партсъезда, Первомайская, Зеленая, Западная, Чуйская, Трудовая, Восточная, Октябрьская, переулок Зеленый), Степное (улицы Северная, Южная, Новая), Толтак (улицы Центральная, Абая), Военно-Антоновка (улицы Кирова, Пионерская, Крупская, Степная, Комсомольская, Первомайская, Северная, Колхозная, Фрунзе, Октябрьская, Школьная тупик Шевченко), поселок Мирный (улицы Ленина, Спортивная, 40 лет Октября, Трудовая, Гагарина, Интернациональная), совхоз Фрунзе (улицы Заречная, Новая, Западная);

12.30-17.00 — село Камышановка (улицы Больничная, Фрунзе, Спортивная, Чуйская);

9.30-17.00 — село Терт-Кель (улицы Западная, Новая);

Московский РЭС

9.00-16.00 — село Телек (улица Токтогула);

9.00-18.00 — село Ак-Башат;

9.00-17.00 — села Александровка (улица Куйбышева), Предтеченка (мельница, пилорама, баня);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — город Кара-Балта (улица Олимпийская), села Арал, Айдарбек, Ак-Башат, Суусамыр, Новониколаевка (улицы Ново-Садовая, Колхозная, Кирова);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Джайылма, Киров, Кюрпюльдек;

9.00-13.00 — села Панфиловка, Каптал, Партсъезд;

Кантский РЭС

8.00-17.00 — село Милянфан (улица Речная), город Кант (2-й микрорайон);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Дружба (улицы Речная, Ленина), Ивановка, Садовое;

9.00-18.00 — село Юрьевка (улица Токтоналиева);

Токмаксксий РЭС

9.00-17.00 — город Токмак (улица Татарская);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Восточное (улица Садовая), Кегети (улицы Исаева, Жумашева), Арпатектор, ущелье Кегети;

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — село Тар-Суу (улица Алиева), город Орловка (улицы Фрунзе, Кирова).

3 Таласская область Таласская область

9.00-17.00 — город Талас (улицы Фрунзе, Крупская, Горького, 50 лет Киргизии, Боконбаева), села Кара-Суу, Козучак, Копуро-Базар, Мин-Булак, Суулу-Маймак, Жоон-Добо, Кызыл-Адыр, Шекер; 9.00-18.00 — села Покровка (улицы Кирова, Кояшева), Таш-Башат, Ак-Таш.

4 Ошская область Ошская область