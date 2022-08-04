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Общество

В Бишкеке поставят инклюзивный экоспектакль. Ищут исполнителей ролей

Участники фонда «Жаныртуу» приступили к созданию инклюзивного спектакля «Ель». Об этом они сообщили в Facebook.

«В спектакле примут участие дети и взрослые с инвалидностью, а также все желающие, которых волнуют благополучие окружающей среды и взаимоотношения человека и природы. Действие спектакля перекликается с кыргызской легендой «Бугу эне». Мы уверены, что по этой причине спектакль будет понятнее и ближе жителям нашей страны», — отметили организаторы.

Желающие участвовать в проекте могут заполнить форму-опросник до 00.00 15 августа. Подходящих кандидатов пригласят на кастинг.

«Мы не ищем профессиональных артистов, а раскрываем таланты и возможности каждого. Участие профессионалов приветствуется, но выбор по усмотрению организаторов, предпочтительнее в пользу людей с инвалидностью», — подчеркнули в фонде.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241498/
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