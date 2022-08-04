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Общество

Ученые и исследователи из Кыргызстана могут получить иранскую премию по науке

Фонд Мустафы по науке и технологиям Ирана объявил о выдвижении кандидатов на премию. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Кыргызстана.

По ее данным, премия Мустафы присуждается ведущим исследователям и ученым государств — членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) раз в два года за вклад в улучшение жизни, инновации и разработку новой научной методологии. Она направлена на поощрение образования, исследований и призвана играть ведущую роль в развитии региональных отношений между учеными.

Подать заявку можно по ссылке до 31 августа. Подробная информация о премии размещена на сайте фонда.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241491/
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