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Общество

Бишкекчанин привез абрикосы учреждениям социального развития столицы

Бишкекчанин Евгений Николаев привез абрикосы учреждениям социального развития столицы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

«Ранее Евгений Николаев радовал букетами цветов женскую половину команд городских служб и больниц. Муниципалитет искренне благодарит его за внимание и желает долгих лет жизни», — отметили в мэрии.

В пресс-службе сообщили, что муниципальное учреждение «Коломто», Городской реабилитационный центр для лиц с ограниченными возможностями, Центр интеграции несовершеннолетних детей «Айданек» получили по два ящика, Бишкекское социальное стационарное учреждение для пожилых и ЛОВЗ — 13 ящиков, социальное общежитие «Ротари» — четыре ящика, Центр социальной адаптации детей мэрии — семь ящиков, Центр помощи женщинам с детьми, пострадавшим от семейного насилия, «Аялзат» — три ящика.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241484/
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