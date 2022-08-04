Работы конкурсантов «Снять за 48 часов» покажут в кинотеатрах Центральной Азии

В Бишкеке 8 августа состоится показ конкурсных работ участников VII Центральноазиатского конкурса короткометражных фильмов «Снять за 48 часов». Об этом сообщает посольство США в Кыргызстане.

48 Hour Film Race — ежегодное соревнование любительских и профессиональных команд кинематографистов из Центральной Азии, которое проходит в седьмой раз. Обязательным условием конкурса является показ всех присланных работ в кинотеатрах.

В этом году подана 1 тысяча заявок, из них 174 — из Кыргызстана. Из присланных на конкурс фильмов 26 представляют Кыргызстан. Кинопоказ в Бишкеке откроет серию показов в городах стран региона. Гала-показ, на котором определят победителей, пройдет в Алматы в конце сентября.

Участвовать в конкурсе может любой заинтересованный гражданин Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, достигший 18 лет. Участники «Снять за 48 часов» должны создать короткометражный фильм продолжительностью до четырех минут. В момент старта конкурса команды получают творческое задание, которое должно быть реализовано в работах.

Победитель в номинации «Лучший фильм» отправится в Нью-Йорк на интенсивный курс по фильммейкингу. Победители в номинациях «Лучший студенческий фильм» и «Лучший любительский фильм» получат бесплатные онлайн-стипендии New York Film Academy (NYFA).

В конкурсе также представлены жанровые номинации «Лучшая комедия», «Лучший экшн», «Лучшая драма/мелодрама», «Лучший хоррор/триллер», «Лучшая научная фантастика/фэнтези» и «Лучший музыкальный/экспериментальный фильм».

Конкурс для любителей, студентов и профессиональных кинематографистов проводится с 2015 года при поддержке дипломатической миссии США в Казахстане.