В Бишкеке 14 августа ясно. Температура воздуха ожидается +32 градуса. День уменьшился до 14 часов.

У кого намечается той

Талайбек Байгазиев Родился 14 августа 1970 года. Генеральный директор ОАО «Электрические станции». Алымбек Бактыбеков Родился 14 августа 1991 года. Депутат Бишкекского горкенеша.

Памятные даты

День строителя Кыргызской Республики

Фото Государственного архива Кыргызстана . Строители Фрунзенского домостроительного комбината, 1979 год

День строителя отмечается в стране во второе воскресенье августа.

Праздник установлен постановлением правительства от 28 июля 1994 года в целях сохранения и развития профессиональных традиций, тем самым приняты во внимание обращения работников организаций и предприятий республиканского строительного комплекса.

Во Фрунзе открылся ЦУМ

Фото tsum.kg. ЦУМ в городе Фрунзе

14 августа 1974 года во Фрунзе открылось здание ЦУМ «Айчурек».

Это стало большим событием в жизни города, так как в универмаге установили первые в республике эскалаторы, пассажирские и грузовые лифты.

Здание изменило внешний облик и ассортимент. Сменилось и много руководителей, но не первоначальное название «Айчурек» в честь кыргызской красавицы из эпоса «Манас».

Люди, которые меняли мир

Родилась поэтесса Дуйшебюбю Джамансартова

В 1939 году родилась поэтесса Дуйшебюбю Джамансартова.

С 1965-го работала корреспондентом газеты «Кыргызстан пионери».

Первый поэтический сборник «Кыздар» («Девушки») издан в 1969 году. Автор пьесы «Судебное дело» (1984), которая ставилась на сценах театров республики.

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