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Общество

2 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Киевской, Шопокова;
  • 9.00-17.00 — 4-й микрорайон, 49, отрезки улиц Ахунбаева, Репина, Малбаева, Васильева, Профессора Зимы, Исанова, Кудрука, Манаса, Шорина, переулки Долонский, Тихвинский;
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Абая, Куренкеева, Парковая, Кожомкулова, Панфилова, Буурдинской, Темировской, переулок Буурдинский, село Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Кыргызская, Коллекторная, Логвиненко, Панфилова, Полевая, Мира, Луговая, Чагая, переулок Советский, Коллекторный);
  • 9.30-12.00 — отрезки улиц Бельской, Гончарной, Набережной, Рабочей.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кашка-Суу, Ленинское (улицы Набережная, Нижняя, Прохладная, Ключевая, Коммунарская, Виноградная, Алма-Атинская, Солнечная, Садовая, Подгорная, Восточная, переулки Ключевой, Зеленый, Южный, тупик Алма-Атинский), Лебединовка (проспект Ленина, улицы Мичурина, Восточная), Арашан (улица Молдобекова), жилмассив «Ынтымак», парк «Ала-Арча»;

Сокулукский РЭС

  • 9.30-17.00 — села Национальное (улицы Ключевая-1, Новая, Московская), Фрунзе (улицы Садовая, Южная, Заречная, Западная, Северная, Институтская, Новая, Фрунзе, Набережная, Центральная, Ново-Садовая, Юбилейная, Средняя, Береговая, Фрунзенская, Лесная, Животноводство, Строительная, Восточная, Проектируемая), Озерное (улицы Набережная, Южная, Юбилейная, Центральная, Проектируемая, Строительная, Опытная);
  • 9.00-17.00 — села Манас (улица Северная), Заря (улицы Пушкина, Гагарина, Молодежная, Новая, Юбилейная, Сокулукская, Набережная, Фрунзе), Ак-Кашат (улицы Целинная, Комсомольская, Озерная), Джаны-Пахта (улицы Полевой Стан, Зеленая, Ат-Башинский канал), Сокулук (улицы Линейная, Новая, Келечек, Свободы, Жанылык, Фрунзе, 60 лет Киргизии, 40 лет Победы, Степная, Правды, Индустриальная, Мельничная, Труда, Белинская, Карагачевая, Молодежная, Советская, Спортивная, Северная, Торговая, Ключевая, Иссык-Кульская, Калинина, Полярная, Садовая, Октябрьская, Урожайная Интернациональная, переулок Новый);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Петровка (улицы Центральная, Толстого, Шевченко, Беш-Терекская, Киргизская, Ленина, Ломоносова, Советская, переулок Новый), Александровка (улица Октябрьская), Садовая (улица Степная).

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Космонавтов, Свердлова, Токтогула, Целинная, Кирова, Федорова, Луговая), села Жайыл (улицы Жекшенова, Аликбаева, Центральная), Суусамыр;

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Вознесеновка (улицы Фрунзе, Комсомольская), Панфиловка (улицы Центральная, Луговая);

Кантский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Киргшелк (улицы Биримдик), Хунчи, Бирдик;

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Сын-Таш, Тельман, Ак-Сай, Кызыл-Арык;

Токмакский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Токмак (улицы Дунларова, Трясина, Луговая);

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Советское (улицы Строительная, Западная, Школьная, Кольбаева, Киргизская, Восточная), Бурана (улица Байтик), Мээнеткеч (улицы Гагарина, Жансеитова);

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Ак-Тюз, Боролдой (улица Беляндры), Шабдан (улица Бакирова), Бообек (улица Жаны-Чек).
3
Таласская область
  • 9.00-17.00 — город Талас (улицы Оторбаева, Маяковского, Жолдошева, Узакбаева, 50 лет Киргизии, Горького), Огонбай, Кара-Суу (улица Новая), Кенеш, Сасык-Булак, Копуро-Базар (улица Школьная) Таш-Кудук (улица Кочорбаева), Ак-Добо (улицы Таласская, Специалист), Боо-Терек, Кок-Сай, Арчагул, Аманбаева, Жоон-Добо Кенеш (улицы Алдашукурова), Покровка (улица 50 лет Октября).
4
Ошская область
  • 8.00-18.00 — сельские управы Анаров, Керме-Тоо, город Ош (микрорайоны «Ак-Тилек», «Черемушки», улицы Моминова, Амир Тимур, Абдувалиева, Мирзаева, Юбилейная, Закирова, Абдыкадырова, Пролетарская, Пахта-Абад, Тоголока Молдо, Курчатова, Молдо Нияз, Санкт-Петербургская, Степная, Алиева, Монуева, участок Дыйкан-Кыштак).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241217/
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