Компенсации за уголь малоимущим горожанам начали выплачивать в Бишкеке

Более 4 тысяч тысяч семей в Бишкеке получат компенсацию за уголь. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров поручил районным управлениям социального развития начать выплаты денежной компенсации с 1 августа «в целях недопущения ажиотажа, а также до повышения цен на уголь при наступлении холодов».

«Всего на отопительный сезон компенсации получат 4 тысячи 164 малоимущих семьи и четыре организации, работающие с детьми-сиротами, лицами без определенного места жительства, детьми с ограниченными возможностями здоровья», — сообщили в мэрии.

Помощь предусмотрена малоимущим семьям, имеющим постоянную регистрацию в городе, состоящим на учете в районных управлениях социального развития, и чей средний доход на каждого члена не превышает черты крайней бедности (1 тысяча 647 сомов).

Компенсацию получат горожане, обратившиеся с полным пакетом документов, подтверждающих критерии нуждаемости, до 30 июня.