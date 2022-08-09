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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 9 августа небольшая облачность, возможен слабый дождь. Температура воздуха ожидается +31 градус. День уменьшился до 14 часов 12 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — улица Ахунбаева, 129.

У кого намечается той

Айбек Ажигулов

Родился 9 августа 1966 года. Глава дирекции по национальным видам спорта.

Памятные даты

Международный день коренных народов мира

Международный день коренных народов мира установлен в 1994 году Генеральной Ассамблеей ООН. В этот день в 1992-м состоялось первое заседание рабочей группы по коренным народам Подкомиссии по поощрению и защите прав человека.

В настоящее время общая численность коренных народов на планете составляет примерно 370 миллионов человек, которые живут более чем в 90 странах и представляют множество языков и культур.

И хотя коренные народы составляют всего 5 процентов населения Земли, на их долю приходится 15 процентов беднейшего населения планеты.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Орозбек Молдалиев

Родился 9 августа 1947-го в селе Тунук Чуйской области. Политолог и государственный деятель, специалист по национальной и региональной безопасности, вопросам религиозного экстремизма и терроризма. Кандидат политических наук, профессор.

Работал в Международном институте стратегических исследований, посольстве Кыргызстана в Узбекистане.

В 2014-2016 годах — директор Государственной комиссии по делам религий.

Скончался известный врач Кульчоро Аскаров

В 2007-м на 68-м году жизни скончался видный деятель здравоохранения, педагог, просветитель и журналист Кульчоро Аскаров.

С 1991-го, получив специализацию в Харькове, начал самостоятельно работать и стал первым практикующим врачом-сексопатологом в Кыргызстане.

Впервые в истории КР написал книгу «Эки журок — бир суйуу» («Два сердца — одна любовь»).

Опубликовал более 100 научно-популярных статей, автор циклов передач на телевидении и радио.

За плодотворную деятельность в области здравоохранения награжден семью медалями СССР, Почетной грамотой КР, отмечен званием отличника здравоохранения Минздрава КР.

Куда сходить

Культура

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241207/
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