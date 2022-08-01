За неделю в Кыргызстане выявлено 16 тысяч 726 нарушений ПДД

За прошедшую неделю в Кыргызстане выявлено 16 тысяч 726 нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения.

По ее данным, в том числе за превышение водителями скоростного режима оштрафованы 3 тысячи 654 водителя; управление транспортом без соответствующих документов — 163; нарушение правил эксплуатации автомобиля — 5 тысяч 438; нарушение ПДД пешеходами — 955; автохулиганство — 3; переоборудование транспортного средства — 57; неподчинение требованиям дорожных знаков — 5 тысяч 295; управление машиной с тонированными стеклами — 16; управление авто в состоянии алкогольного опьянения — 248.

На штрафную стоянку поставлено 949 автомобилей.

ГУОБДД призывает участников дорожного движения строго соблюдать ПДД.