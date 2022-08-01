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Общество

За неделю в Кыргызстане выявлено 16 тысяч 726 нарушений ПДД

За прошедшую неделю в Кыргызстане выявлено 16 тысяч 726 нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения.

По ее данным, в том числе за превышение водителями скоростного режима оштрафованы 3 тысячи 654 водителя; управление транспортом без соответствующих документов — 163; нарушение правил эксплуатации автомобиля — 5 тысяч 438; нарушение ПДД пешеходами — 955; автохулиганство — 3; переоборудование транспортного средства — 57; неподчинение требованиям дорожных знаков — 5 тысяч 295; управление машиной с тонированными стеклами — 16; управление авто в состоянии алкогольного опьянения — 248.

На штрафную стоянку поставлено 949 автомобилей.

ГУОБДД призывает участников дорожного движения строго соблюдать ПДД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241163/
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