Жестокое избиение в Караколе. Суд удовлетворил заявление потерпевшей о разводе

Каракольский городской суд удовлетворил заявление Айзат Усенбаевой, пострадавшей от семейного насилия, о разводе. Об этом 24.kg сообщили адвокаты потерпевшей.

По их словам, женщина подала заявление еще в июне. Но суд дал сторонам время на примирение, поскольку супруг отказывался дать развод. Айзат Усенбаева также направила иск о взыскании алиментов. Однако суд отложил рассмотрение на 8 августа. На момент рождения ребенка семья проживала в Джалал-Абаде и отец отбывал наказание. «Суд затребовал свидетельство об отцовстве из загса региона», — пояснили юристы.

Следствие по делу о семейном насилии, где потерпевшей признана Айзат Усенбаева, а обвиняемым — ее муж, передано в суд. Подозреваемому инкриминированы две статьи «Истязание» и «Семейное насилие» УК КР. Он не признает себя виновным. Слушания продолжатся сегодня, 1 августа.