01:32
USD 89.43
EUR 96.98
RUB 0.98
Общество

В Украине погиб узбекистанец, помогавший жителям города Чугуева

В украинском городе Чугуеве в результате ракетного удара погиб 36-летний уроженец Узбекистана Сардор Хакимов. Об этом пишет узбекская служба Радио «Свобода».

«Его знал весь Чугуев. Все до конца надеялись, что Сардор Хакимов жив. Он всегда улыбался, был таким позитивным», — сказал глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

Местный имам Тимур Беридзе рассказал, что во время обстрелов Сардор Хакимов находился в подвальном помещении, где делал заготовку для плова. Хакимов, как пишут украинские СМИ, проживал в Северодонецке Луганской области с 2000 года. После войны, в 2014-м, переехал в Чугуев. Там он открыл узбекскую столовую кухню и магазин специй. После вторжения России в Украину Хакимов отправил семью в Узбекистан и остался в Чугуеве, чтобы помогать людям.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241096/
просмотров: 86
Версия для печати
Материалы по теме
Президент России о ситуации вокруг Украины и борьбе с Западом. Главные заявления
Россия за год получила из ЕС подсанкционные технологии на 450 миллионов евро
Украина может потерять другие города вслед за Авдеевкой, считает Джо Байден
Украинские войска после тяжелых боев оставляют город Авдеевка
Reuters: Предложение Путина о прекращении огня в Украине отвергнуто США
Владимир Путин призвал США убедить Украину начать переговоры с Россией
Кыргызстанец, осужденный за участие в войне в Украине, отпущен под пробацию
Кыргызстанца осудили на пять лет за участие в боевых действиях в Украине
Релоканты, иноагенты, матчество. Что писали о Кыргызстане за рубежом в 2023 году
Уклонение от армии. В РФ на выходцев из стран Центральной Азии возбуждают дела
Популярные новости
ОРТ-2024. Зачем нужна регистрация на&nbsp;тест и&nbsp;кто его может не&nbsp;сдавать ОРТ-2024. Зачем нужна регистрация на тест и кто его может не сдавать
Надо&nbsp;ли лишать Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента? Опрос Надо ли лишать Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента? Опрос
Как вы&nbsp;оцениваете работу общественного транспорта Бишкека? Опросы&nbsp;24.kg Как вы оцениваете работу общественного транспорта Бишкека? Опросы 24.kg
В&nbsp;этом году планируется полная остановка ТЭЦ и&nbsp;Бишкектеплосети на&nbsp;ремонт В этом году планируется полная остановка ТЭЦ и Бишкектеплосети на ремонт
Бизнес
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
6 марта, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 марта, вторник
23:48
В Android-смартфонах начнут увеличивать объем батареи
23:01
Руководство Бакай-Атинского отдела образования возместило государственные деньги
22:21
СМИ сообщают о перерезанных кабелях глобального интернета в Красном море
22:19
В Оше в муниципальную собственность возвращают земельные участки возле стадиона
22:00
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам