В Украине погиб узбекистанец, помогавший жителям города Чугуева

В украинском городе Чугуеве в результате ракетного удара погиб 36-летний уроженец Узбекистана Сардор Хакимов. Об этом пишет узбекская служба Радио «Свобода».

«Его знал весь Чугуев. Все до конца надеялись, что Сардор Хакимов жив. Он всегда улыбался, был таким позитивным», — сказал глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

Местный имам Тимур Беридзе рассказал, что во время обстрелов Сардор Хакимов находился в подвальном помещении, где делал заготовку для плова. Хакимов, как пишут украинские СМИ, проживал в Северодонецке Луганской области с 2000 года. После войны, в 2014-м, переехал в Чугуев. Там он открыл узбекскую столовую кухню и магазин специй. После вторжения России в Украину Хакимов отправил семью в Узбекистан и остался в Чугуеве, чтобы помогать людям.