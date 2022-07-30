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Общество

В Кыргызстане пройдут учения спецподразделений ОДКБ «Кобальт 2022»

2 августа 2022 года на территории Кыргызстана начнутся тактико-специальные учения спецподразделений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщается на сайте ОДКБ.

Уточняется, что в ходе маневров сводные группы войск специального назначения государств — членов ОДКБ будут выполнять учебно-тренировочные и прикладные оперативно-боевые задачи по поиску, блокированию и нейтрализации бандформирований, террористических групп, а также перекрытию каналов контрабанды наркотиков и обнаружению схронов, лабораторий по хранению и производству наркотических веществ, а также их уничтожению.

Подразделения МЧС отработают задачи по ликвидации последствий, возникших в ходе антитеррористической операции. По плану учений предусмотрено проведение командно-штабной тренировки с оперативным штабом ФССН КСОР ОДКБ по вопросам планирования специальной операции, организации взаимодействия и управления разнородными силами и средствами.

В завершение учений «Кобальт 2022» будут организованы соревнования по стрельбе из различных видов оружия среди команд — участников учений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241065/
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