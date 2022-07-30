Разработан пластырь, который эффективнее вакцин от COVID-19. Выводы исследования, проведенного на мышах, опубликованы в журнале Vaccine.

Уточняется, что ученые из Университета Квинсленда разработали пластырь, который показал более эффективный результат, чем традиционная вакцинация от COVID-19 методом инъекции.

В ходе работы, спонсируемой биотехнологической компанией Vaxxas, специалисты провели анализ коэффициента полезного действия вакцины Hexapro и пластыря Vaxxas от вируса SARS-CoV-2. Проверять работоспособность препаратов решили на штаммах омикрон и дельта. Результаты экспериментов показали, что пластырь гораздо лучше помогает бороться с новыми вариантами вируса, чем вакцина, — в 11 раз эффективнее.

Пластырь представляет собой платформу, которая через микрочипы доставляет препарат в слои дермы, богатой иммунными клетками. На данный момент компания ускоряет доработку продукта и готовится к крупным клиническим исследованиям для последующего внедрения в массовое производство.