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Общество
Сюжет: COVID-19

Разработан пластырь от COVID-19. Он эффективнее вакцин — ученые

Разработан пластырь, который эффективнее вакцин от COVID-19. Выводы исследования, проведенного на мышах, опубликованы в журнале Vaccine.

Уточняется, что ученые из Университета Квинсленда разработали пластырь, который показал более эффективный результат, чем традиционная вакцинация от COVID-19 методом инъекции.

В ходе работы, спонсируемой биотехнологической компанией Vaxxas, специалисты провели анализ коэффициента полезного действия вакцины Hexapro и пластыря Vaxxas от вируса SARS-CoV-2. Проверять работоспособность препаратов решили на штаммах омикрон и дельта. Результаты экспериментов показали, что пластырь гораздо лучше помогает бороться с новыми вариантами вируса, чем вакцина, — в 11 раз эффективнее.

Пластырь представляет собой платформу, которая через микрочипы доставляет препарат в слои дермы, богатой иммунными клетками. На данный момент компания ускоряет доработку продукта и готовится к крупным клиническим исследованиям для последующего внедрения в массовое производство.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240995/
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