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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 574,8 миллиона, умерли более 6,3 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 80 тысяч 799 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты.

Всего в мире с начала пандемии коронавирусом заразились 574 миллиона 818 тысяч 628 человек. Больше всего в США (91 миллион 120 тысяч 218), Индии (43 миллиона 959 тысяч 321), Бразилии (33 миллиона 748 тысяч 985), Франции (33 миллиона 951 тысяча 450), Великобритании (23 миллиона 515 тысяч 417), России (18 миллионов 295 тысяч 35), Турции (15 миллионов 524 тысячи 71), Аргентине (9 миллионов 507 тысяч 562), Иране (7 миллионов 368 тысяч 945), Колумбии (6 миллионов 265 тысяч 798), Испании (13 миллионов 203 тысячи 228), Италии (20 миллионов 898 тысяч 59) и Германии (30 миллионов 787 тысяч 309).

Количество смертей от коронавируса достигло 6 миллионов 395 тысяч 451. За сутки показатель вырос на 2 тысячи 115 человек. В том числе в США всего с начала пандемии скончались 1 миллион 29 тысяч 270 человек, Бразилии — 678 тысяч 69, Индии — 526 тысяч 211, Мексике — 327 тысяч 412, России — 374 тысячи 563, Великобритании — 184 тысячи 648, Италии — 171 тысяча 638.

В Кыргызстане всего зарегистрировали 202 тысячи 685 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 430 тысяч 741, Узбекистане — 242 тысячи 944, Таджикистане — 17 тысяч 721.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240952/
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