Не набрал 110 баллов на ОРТ, что делать? Топ-6 советов

В этом году из 51 тысячи участников ОРТ только 29 тысяч, то есть 57 процентов, смогли преодолеть пороговый балл. По данным Центра оценки в образовании и обучении, ежегодно около 40 процентов участников тестирования (в этом году это более 21 тысячи выпускников школ) не могут сдать тест. Это означает, что почти половина окончивших школу и желающих поступить в вузы лишились такой возможности.
Что делать? 24.kg собрало топ-6 советов, как быть, если вы не набрали пороговый балл по итогам Общереспубликанского тестирования.
Воспользуйтесь шансом на перемены
Все вузы Кыргызстана вне зависимости от формы собственности регистрацию абитуриентов проводят только на основании результатов ОРТ. К сожалению, у тех, кто надеялся на высшее профессиональное образование, но провалил тестирование, выбор невелик.
Им остается выбрать между четырьмя вузами: Кыргызская национальная консерватория, Национальная академия художеств КР, Кыргызский государственный университет культуры и искусства и Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта.
Можно также рассмотреть факультеты некоторых вузов, где не требуют итоги тестирования: «Художественное образование», «Изобразительное искусство» и «Физическая культура». Если даже изначально не планировали эти направления, то, может, стоит попробовать. Кстати, на этих факультетах есть интересные профессии, например дизайнер-интерьера.
Не теряйте время и получите профессию
Лицеи, колледжи ждут абитуриентов, и итоги ОРТ им не нужны. Они принимают учащихся на базе 9-11-х классов для обучения самым разным профессиям (повара, дизайнеры, средний медицинский персонал, учителя начальных классов, IT-специалисты и другие).
Отмечу, колледжи есть почти при всех высших учебных заведениях. И после окончания обучения вас могут сразу же зачислить на второй курс этого вуза.
Подготовьтесь к следующему ОРТ
Если все-таки настроены на высшее профессиональное образование, то в Министерстве образования и науки советуют не отчаиваться, взять передышку и подготовиться к следующему ОРТ, которое можно сдать в мае 2023 года.
В этом году также вводится новшество: выпускникам-2022 хотят предоставить шанс еще раз сдать тест — в ноябре. По итогам конкурса состоится зимний прием абитуриентов в вузы.
Отметим, зимой вузы будут принимать студентов только на контрактные места.
«ОРТ можно сдать хоть десять раз. Одно условия — человек не должен быть студентом ни одного вуза», — сообщили в Минобразования.
Можно и без диплома найти высокооплачиваемую работу
Не забывайте, что есть достаточно сфер деятельности, где не требуется диплом. Одна из них — востребованная сегодня и модная сфера информационных технологий. Здесь не только не требуется высокий балл ОРТ, но и четыре года обучения не понадобятся.
По словам руководителя IT-компании Динары Руслан, молодежь часто приходит к ним сразу после школы и даже не пробует сдать ОРТ.
«Есть и те, кто, получив высокие баллы на тестировании, после решают обучиться на наших курсах. Ведь в IT не требуется диплом. Если есть стремление, желание приобрести навыки, можно стать высококвалифицированным специалистом», — говорит Динара Руслан.
Двери зарубежных вузов для вас открыты
Даже если вы заранее не готовились и не планировали поступить в зарубежный вуз, то время задуматься и обратиться за советами в профильные организации.
Специалисты отмечают, что заграничные университеты проводят два тура приема абитуриентов: осенний и весенний. Поэтому у тех, кто не поступил в местные вузы, есть шанс попробовать себя за границей.
Все зависит от выбора страны, специальности и уровня вашего знания иностранного языка.
По словам консультанта по карьерному образованию Айнуры Чолпонкуловой, некоторые вузы зарубежных стран принимают абитуриентов из СНГ сразу после 11-летнего обучения в школе.
«Можно выбрать языковые и подготовительные курсы, а после поступить в университет. Если у вас соответствующий уровень владения английским, то можно выбрать вузы США или Канады. В эти страны принимают с 11-летним средним образованием. Например, в Италию вы поступить не сможете, там 12-летнее обучение. Зато есть выбор между Польшей и Чехией, если хотите обучаться на английском языке, то принимают сразу после школы. Для поступления в вуз с чешским или польским языками обучения придется пройти годовой курс подготовки», — говорит она.
Не бездельничаем, растем и развиваемся
Если ни один из вариантов не подходит, то в любом случае не стоит отчаиваться. Всегда можно найти работу на родине, можно открыть свой собственный бизнес. Есть еще крайний вариант — миграция.
Хотя эксперты в этой сфере не советуют отправлять детей без знаний, профессии и соответствующей подготовки на заработки за границу.
«Необразованные, незнающие свои права и граждане без профессии попадают в сложные жизненные ситуации на чужбине», — говорит начальник отдела по вопросам миграции Жаныл Мамбетова.
Но те, кто рискнул и поехал работать сразу после школы, говорят: это возможность для молодых ребят выучить иностранный язык, заняться личностным ростом и начать самостоятельную жизнь вдали от родителей. Поэтому, если есть уверенность и стремление, можно и попробовать.