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Общество
Сюжет: Полезные советы

Не набрал 110 баллов на ОРТ, что делать? Топ-6 советов

В этом году из 51 тысячи участников ОРТ только 29 тысяч, то есть 57 процентов, смогли преодолеть пороговый балл. По данным Центра оценки в образовании и обучении, ежегодно около 40 процентов участников тестирования (в этом году это более 21 тысячи выпускников школ) не могут сдать тест. Это означает, что почти половина окончивших школу и желающих поступить в вузы лишились такой возможности.

Что делать? 24.kg собрало топ-6 советов, как быть, если вы не набрали пороговый балл по итогам Общереспубликанского тестирования.

1

Воспользуйтесь шансом на перемены

Все вузы Кыргызстана вне зависимости от формы собственности регистрацию абитуриентов проводят только на основании результатов ОРТ. К сожалению, у тех, кто надеялся на высшее профессиональное образование, но провалил тестирование, выбор невелик.

Им остается выбрать между четырьмя вузами: Кыргызская национальная консерватория, Национальная академия художеств КР, Кыргызский государственный университет культуры и искусства и Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта.

Можно также рассмотреть факультеты некоторых вузов, где не требуют итоги тестирования: «Художественное образование», «Изобразительное искусство» и «Физическая культура». Если даже изначально не планировали эти направления, то, может, стоит попробовать. Кстати, на этих факультетах есть интересные профессии, например дизайнер-интерьера.

2

Не теряйте время и получите профессию

Лицеи, колледжи ждут абитуриентов, и итоги ОРТ им не нужны. Они принимают учащихся на базе 9-11-х классов для обучения самым разным профессиям (повара, дизайнеры, средний медицинский персонал, учителя начальных классов, IT-специалисты и другие).

Отмечу, колледжи есть почти при всех высших учебных заведениях. И после окончания обучения вас могут сразу же зачислить на второй курс этого вуза.

3

Подготовьтесь к следующему ОРТ

Если все-таки настроены на высшее профессиональное образование, то в Министерстве образования и науки советуют не отчаиваться, взять передышку и подготовиться к следующему ОРТ, которое можно сдать в мае 2023 года.

В этом году также вводится новшество: выпускникам-2022 хотят предоставить шанс еще раз сдать тест — в ноябре. По итогам конкурса состоится зимний прием абитуриентов в вузы.

Отметим, зимой вузы будут принимать студентов только на контрактные места.

«ОРТ можно сдать хоть десять раз. Одно условия — человек не должен быть студентом ни одного вуза», — сообщили в Минобразования.

4

Можно и без диплома найти высокооплачиваемую работу

Не забывайте, что есть достаточно сфер деятельности, где не требуется диплом. Одна из них — востребованная сегодня и модная сфера информационных технологий. Здесь не только не требуется высокий балл ОРТ, но и четыре года обучения не понадобятся.

По словам руководителя IT-компании Динары Руслан, молодежь часто приходит к ним сразу после школы и даже не пробует сдать ОРТ.

Курсы длятся 3-6 месяцев в зависимости от направления, а после можно начать стажировку в компании.

«Есть и те, кто, получив высокие баллы на тестировании, после решают обучиться на наших курсах. Ведь в IT не требуется диплом. Если есть стремление, желание приобрести навыки, можно стать высококвалифицированным специалистом», — говорит Динара Руслан.

5

Двери зарубежных вузов для вас открыты

Даже если вы заранее не готовились и не планировали поступить в зарубежный вуз, то время задуматься и обратиться за советами в профильные организации.

Специалисты отмечают, что заграничные университеты проводят два тура приема абитуриентов: осенний и весенний. Поэтому у тех, кто не поступил в местные вузы, есть шанс попробовать себя за границей.

Все зависит от выбора страны, специальности и уровня вашего знания иностранного языка.

По словам консультанта по карьерному образованию Айнуры Чолпонкуловой, некоторые вузы зарубежных стран принимают абитуриентов из СНГ сразу после 11-летнего обучения в школе.

«Можно выбрать языковые и подготовительные курсы, а после поступить в университет. Если у вас соответствующий уровень владения английским, то можно выбрать вузы США или Канады. В эти страны принимают с 11-летним средним образованием. Например, в Италию вы поступить не сможете, там 12-летнее обучение. Зато есть выбор между Польшей и Чехией, если хотите обучаться на английском языке, то принимают сразу после школы. Для поступления в вуз с чешским или польским языками обучения придется пройти годовой курс подготовки», — говорит она.

6

Не бездельничаем, растем и развиваемся

Если ни один из вариантов не подходит, то в любом случае не стоит отчаиваться. Всегда можно найти работу на родине, можно открыть свой собственный бизнес. Есть еще крайний вариант — миграция.

Хотя эксперты в этой сфере не советуют отправлять детей без знаний, профессии и соответствующей подготовки на заработки за границу.

«Необразованные, незнающие свои права и граждане без профессии попадают в сложные жизненные ситуации на чужбине», — говорит начальник отдела по вопросам миграции Жаныл Мамбетова.

Но те, кто рискнул и поехал работать сразу после школы, говорят: это возможность для молодых ребят выучить иностранный язык, заняться личностным ростом и начать самостоятельную жизнь вдали от родителей. Поэтому, если есть уверенность и стремление, можно и попробовать.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240948/
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