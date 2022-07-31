Динамичный и живой город. Итальянка удивлена, насколько легко жить в Бишкеке

26-летняя Бетта родом из Рима (Италия) оказалась в Кыргызстане не случайно. Здесь она живет и работает почти два года. Своими впечатлениями девушка поделилась с 24.kg.

— Ранее я работала менеджером проектов по развитию в Великобритании и странах Африки, а потом подала заявку, и меня выбрали для работы в Кыргызстане. Работаю в Организации Объединенных Наций.

— Каким было ваше первое впечатление от приезда в республику?

Я была приятно удивлена тем, как легко жить в Бишкеке, насколько красива и богата культурой страна. Бетта

Жить в Бишкеке и Кыргызстане в целом очень легко с точки зрения передвижения по городу/стране и разнообразия еды, доступной в столице.

Фото из личного архива Бетты

— Нередко от жителей и гостей столицы можно услышать, что наша жизнь не очень богата на культурные мероприятия. Вы были в наших театрах, музеях?

— Думаю, что они просто не знают, где искать. Каждую неделю проводится много мероприятий. От балета и оперы в театре до живой музыки в барах, зрелищных художественных выставок и показов документальных фильмов. Вообще, Бишкек — очень динамичный и живой город!

— Я уже побывала во всех областях, кроме Джалал-Абадской и Таласской. Мое любимое место — южный берег озера Иссык-Куль, хоть он и не напоминает мне Италию.

Горные ущелья, такие как Аламединское, кажутся более знакомыми и напоминают о родине. Бетта

— Расскажите о своем опыте общения с местным населением. На каком языке поддерживали диалоги?

— Вначале, конечно, был языковой барьер, поскольку не все говорят по-английски, особенно в супермаркетах или парикмахерских и довольно далеко за пределами столицы, но я бы сказала, что это решаемо.

Кыргызстанцы всегда очень добры ко мне, открыты для разговора и с удовольствием переводили, чтобы «включить» меня в разговор.

Мне очень повезло, поскольку у меня много местных друзей. Поначалу я могла общаться только с людьми, которые говорили по-английски, но теперь, когда я немного знаю русский, у меня есть друзья, которые говорят только на этом языке. Мы используем «гибридный» способ общения, на двух языках.

— Испытали ли вы культурный шок в Кыргызстане?

— Совсем нет, кыргызская и итальянская культуры очень похожи — такая же привязанность к семье и друзьям.

— Что вас больше всего удивило в Кыргызстане? Возможно, что-то не понравилось?

— Очень удивило гостеприимство людей. Мне очень нравится кыргызская кочевая культура, и я пытаюсь узнать о ней как можно больше от своих кыргызских друзей и из книг. Нет ничего, что бы мне действительно не нравилось.

— Как вегетарианка, я должна признаться, что пробовала традиционные блюда всего один или два раза. Люблю овощи в дымляме!

— Чего вам не хватает в Бишкеке, Кыргызстане?

— Если честно, нет ничего, чего бы мне ни хватало.

— Какие у вас планы на ближайшее будущее?

— Планирую остаться здесь еще на пару лет.