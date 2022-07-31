Динамичный и живой город. Итальянка удивлена, насколько легко жить в Бишкеке

26-летняя Бетта родом из Рима (Италия) оказалась в Кыргызстане не случайно. Здесь она живет и работает почти два года. Своими впечатлениями девушка поделилась с 24.kg.
— Ранее я работала менеджером проектов по развитию в Великобритании и странах Африки, а потом подала заявку, и меня выбрали для работы в Кыргызстане. Работаю в Организации Объединенных Наций.
— Каким было ваше первое впечатление от приезда в республику?
Я была приятно удивлена тем, как легко жить в Бишкеке, насколько красива и богата культурой страна.Бетта
Жить в Бишкеке и Кыргызстане в целом очень легко с точки зрения передвижения по городу/стране и разнообразия еды, доступной в столице.
— Нередко от жителей и гостей столицы можно услышать, что наша жизнь не очень богата на культурные мероприятия. Вы были в наших театрах, музеях?
— Думаю, что они просто не знают, где искать. Каждую неделю проводится много мероприятий. От балета и оперы в театре до живой музыки в барах, зрелищных художественных выставок и показов документальных фильмов. Вообще, Бишкек — очень динамичный и живой город!
— Я уже побывала во всех областях, кроме Джалал-Абадской и Таласской. Мое любимое место — южный берег озера Иссык-Куль, хоть он и не напоминает мне Италию.
Горные ущелья, такие как Аламединское, кажутся более знакомыми и напоминают о родине.Бетта
— Расскажите о своем опыте общения с местным населением. На каком языке поддерживали диалоги?
— Вначале, конечно, был языковой барьер, поскольку не все говорят по-английски, особенно в супермаркетах или парикмахерских и довольно далеко за пределами столицы, но я бы сказала, что это решаемо.
— Испытали ли вы культурный шок в Кыргызстане?
— Совсем нет, кыргызская и итальянская культуры очень похожи — такая же привязанность к семье и друзьям.
— Что вас больше всего удивило в Кыргызстане? Возможно, что-то не понравилось?
— Очень удивило гостеприимство людей. Мне очень нравится кыргызская кочевая культура, и я пытаюсь узнать о ней как можно больше от своих кыргызских друзей и из книг. Нет ничего, что бы мне действительно не нравилось.
— Как вегетарианка, я должна признаться, что пробовала традиционные блюда всего один или два раза. Люблю овощи в дымляме!
— Чего вам не хватает в Бишкеке, Кыргызстане?
— Если честно, нет ничего, чего бы мне ни хватало.
— Какие у вас планы на ближайшее будущее?
— Планирую остаться здесь еще на пару лет.