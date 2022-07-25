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Общество

Все результаты анализов на одном сайте. Систему iLab запустят до конца 2022 года

Систему iLab, которая позволит гражданам дистанционно получать результаты анализов от всех лабораторий, занимающихся диагностическими и клиническими исследованиями, планируют запустить в Кыргызстане до конца 2022-го. Об этом на пресс-конференции сообщил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Жаркынбек Касымбеков.

По его данным, с февраля в новую систему введено более 133 тысяч различных видов лабораторных анализов.

До конца года также планируется запустить систему «Иммунизация». Она позволит отслеживать движение вакцин от границы до прививочного пункта.

«Система позволит отслеживать наличие вакцин на каждом складе, наличие свободного места для поступающих вакцин, а также позволит планировать следующие закупки и поставки», — сказал и. о. министра.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240500/
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