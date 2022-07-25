В Бишкеке на месте дома Бакиева построят реабилитационный центр

До конца года планируется завершить строительство детского реабилитационного центра на месте дома свергнутого президента Курманбека Бакиева. Об этом на пресс-конференции сообщил министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев.
По его словам, в настоящее время подготовлен котлован.
«Сейчас проводятся нулевые работы», — сказал чиновник.
Напомним, заказчиком объекта выступает государственное предприятие «Кыргызстройсервис» при управлении делами президента. Площадь земельного участка — 1 тысяча 892 квадратных метра (0,1892 гектара), здания (по проекту) — 1 тысяча 728 квадратных метров, застройки — 508 квадратных метров. Реабилитационный центр построят на месте домов бывшего президента Курманбека Бакиева, расположенных по адресу: проспект Жибек Жолу, 519 и 521. Здания уже снесли.