В Бишкеке на месте дома Бакиева построят реабилитационный центр

До конца года планируется завершить строительство детского реабилитационного центра на месте дома свергнутого президента Курманбека Бакиева. Об этом на пресс-конференции сообщил министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев.

По его словам, в настоящее время подготовлен котлован.

«Сейчас проводятся нулевые работы», — сказал чиновник.