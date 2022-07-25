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Общество

Минздрав обещает в августе опубликовать черный список клиник

Минздрав обещает в августе опубликовать список клиник, кабинетов, которые нельзя посещать. Об этом на пресс-конференции сообщил временно исполняющий обязанности главы ведомства Жаркынбек Касымбеков.

По его словам, министерство продолжает работу по проверке косметологических, фармацевтических, стоматологических, гинекологических кабинетов, центров, начатую Алымкадыром Бейшеналиевым.

«Это было правильное решение. Сейчас работает межведомственная комиссия. Продолжаем проверки, только не сильно афишируем это. Есть кабинеты, клиники, которые не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам, работают без документов, квалифицированных кадров. По каждому такому заведению будут приниматься решения. До 10 августа будет работать комиссия, и потом мы опубликуем список, куда лучше не обращаться», — сказал Жаркынбек Касымбеков.

Напомним, 10 июня после операции в одной из столичных частных клиник 40-летней пациентке стало плохо. У нее появились сильные боли в области живота. Спустя четыре дня женщину доставили в Национальный госпиталь. Однако врачам не удалось ее спасти. По информации медиков, у нее наступила полиорганная недостаточность. По факту смерти было возбуждено уголовное дело. В Минздраве сообщили, что проведут проверку всех частных клиник.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240498/
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