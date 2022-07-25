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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Более 260 тысяч вакцин списали в Кыргызстане

В Кыргызстане списали 267 тысяч 578 вакцин от COVID-19. Об этом на пресс-конференции сообщил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Жаркынбек Касымбеков.

По его словам, у вакцин был небольшой срок годности и их не успели использовать.

Всего было израсходовано 3 миллиона 567 тысяч 100 вакцин, большинство — китайская Sinopharm.

«Сейчас в республике осталось 2 миллиона 333 тысячи 522 вакцины Sinopharm. Кроме того, мы ожидаем поставки вакцины Pfizer по линии СOVAX», — сказал временно исполняющий обязанности министра.

Люди должны привыкнуть жить вместе с коронавирусом. Не бояться вируса, но соблюдать меры предосторожности.

Жаркынбек Касымбеков

В Кыргызстане с марта 2020 года зарегистрировали 201 тысячу 704 случая заражения коронавирусом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240489/
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