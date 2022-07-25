15:15
USD 89.43
EUR 96.86
RUB 0.95
Общество

С начала 2022 года из Кыргызстана уехали более 90 медиков

С начала 2022 года из Кыргызстана уехал 91 медицинский работник. Об этом на пресс-конференции сообщил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Жаркынбек Касымбеков.

По его словам, медицинскую помощь населению республики оказывают 13 тысяч 655 врачей и 33 тысячи 510 специалистов со средним медицинским образованием.

«За шесть месяцев в организации здравоохранения прибыли 690 врачей и 1 тысяча 718 специалистов со средним медицинским образованием, убыли 525 врачей и 1 тысяча 420 специалистов со средним медицинским образованием, в том числе за пределы страны уехали 4 врача и 87 специалистов со средним медицинским образованием», — сказал Жаркынбек Касымбеков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240484/
просмотров: 4989
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане проверят частные клиники
Врачи из Кыргызстана и Казахстана проведут операции при ретинопатии глаз
Госаптеки: о разнице в цене и тем ли занят Минздрав
Госаптеки: откуда лекарства и кто очерняет работу Минздрава
Задолженность за лекарства для государственных аптек составила 2 миллиона сомов
Минздрав опроверг информацию о массовом потоке пациентов в детской больнице
В Бишкеке открылась Детская специализированная консультативная поликлиника
Цифровизация. Минздрав отказался от бумажных ведомственных отчетов
Минздрав назвал фейком видео с оторванными пальцами ребенка от петард
В Бишкеке возобновят проверки частных медклиник и стоматологических кабинетов
Популярные новости
Двенадцать выходных дней ждет кыргызстанцев в&nbsp;марте Двенадцать выходных дней ждет кыргызстанцев в марте
Хорошие новости. На&nbsp;следующей неделе в&nbsp;Бишкеке потеплеет Хорошие новости. На следующей неделе в Бишкеке потеплеет
Неделя-24. Задержание известного экс-депутата и&nbsp;перенос автовокзалов в&nbsp;Бишкеке Неделя-24. Задержание известного экс-депутата и перенос автовокзалов в Бишкеке
Перенос автовокзалов в&nbsp;Бишкеке. Что об&nbsp;этом думают горожане? Опрос Перенос автовокзалов в Бишкеке. Что об этом думают горожане? Опрос
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
27 февраля, вторник
15:00
Токтогульское водохранилище. Объем воды чуть больше 8 миллиардов кубометров Токтогульское водохранилище. Объем воды чуть больше 8 м...
14:26
В Бишкеке задержан телефонный мошенник. Присвоил почти четверть миллиона сомов
14:00
Закон об иноагентах. Когда иметь свое мнение станет преступлением
13:46
Жители Чуйской области жалуются на постоянные отключения света
13:23
Россия на полгода введет запрет на экспорт бензина