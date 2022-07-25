В Кыргызстане стали чаще обращаться к врачам. Об этом на пресс-конференции сообщил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Жаркынбек Касымбеков.

По его словам, количество посещений врачей центров семейной медицины выросло на 305 тысяч 274 человека, фельдшерско-акушерских пунктов — на 70 тысяч 877.

При этом показатель госпитализации почти не изменился, составив 6,3 на 100 человек населения (в 2021-м он был на уровне 6 на 100 тысяч человек). Больничная летальность по республике в сравнении с прошлым годом незначительно уменьшилась, составив 0,7 процента (в 2021-м — 0,9 процента).

Жаркынбек Касымбеков добавил, что первичную медико-санитарную помощь населению оказывают 17 ЦСМ и 61 центр общеврачебной практики, в которых функционирует 680 групп семейных врачей и 1 тысяча 68 ФАПов. Стационарную помощь населению оказывает 121 организация здравоохранения.