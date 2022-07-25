15:11
USD 89.43
EUR 96.86
RUB 0.95
Общество

Кыргызстан стал самым популярным туристическим маршрутом для жителей Узбекистана

За полгода 2022-го 2,1 миллиона граждан Узбекистана выезжали за границу в туристических целях. Об этом сообщает Государственный комитет по статистике.

По данным ведомства, по состоянию на 1 июля наиболее посещаемой узбекистанцами с целью путешествия страной стал Кыргызстан. Нашу республику посетили 1 миллион 30 тысяч человек.

Второе и третье места по приему туристов из Узбекистана за Казахстаном и Таджикистаном — в эти государства за шесть месяцев текущего года въехало 336 тысяч и 284 тысячи человек соответственно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240453/
просмотров: 105
Версия для печати
Материалы по теме
В Узбекистане увеличены ограничения по электроэнергии
Узбекистан потратит $500 миллионов на увеличение импорта газа из России
В Узбекистане временно закрыли метановые заправки
Узбекистан и Кыргызстан в 2024 году откроют новый пограничный пост
На юге Кыргызстана открыли еще две точки отдыха RestPoint
Французские бизнесмены заинтересованы в развитии горнолыжного туризма КР
Каракольцам бесплатно передали 30 комплектов беговых лыж
Подписан Закон «О внесении изменений в Закон «О туризме»
Подписан закон о ратификации соглашения между Кыргызстаном и Узбекистаном
Кыргызстан занял 131-е место в индексе паспортов за 2023 год
Популярные новости
Двенадцать выходных дней ждет кыргызстанцев в&nbsp;марте Двенадцать выходных дней ждет кыргызстанцев в марте
Хорошие новости. На&nbsp;следующей неделе в&nbsp;Бишкеке потеплеет Хорошие новости. На следующей неделе в Бишкеке потеплеет
Неделя-24. Задержание известного экс-депутата и&nbsp;перенос автовокзалов в&nbsp;Бишкеке Неделя-24. Задержание известного экс-депутата и перенос автовокзалов в Бишкеке
Перенос автовокзалов в&nbsp;Бишкеке. Что об&nbsp;этом думают горожане? Опрос Перенос автовокзалов в Бишкеке. Что об этом думают горожане? Опрос
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
27 февраля, вторник
15:00
Токтогульское водохранилище. Объем воды чуть больше 8 миллиардов кубометров Токтогульское водохранилище. Объем воды чуть больше 8 м...
14:26
В Бишкеке задержан телефонный мошенник. Присвоил почти четверть миллиона сомов
14:00
Закон об иноагентах. Когда иметь свое мнение станет преступлением
13:46
Жители Чуйской области жалуются на постоянные отключения света
13:23
Россия на полгода введет запрет на экспорт бензина