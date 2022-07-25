Кыргызстан стал самым популярным туристическим маршрутом для жителей Узбекистана

За полгода 2022-го 2,1 миллиона граждан Узбекистана выезжали за границу в туристических целях. Об этом сообщает Государственный комитет по статистике.

По данным ведомства, по состоянию на 1 июля наиболее посещаемой узбекистанцами с целью путешествия страной стал Кыргызстан. Нашу республику посетили 1 миллион 30 тысяч человек.

Второе и третье места по приему туристов из Узбекистана за Казахстаном и Таджикистаном — в эти государства за шесть месяцев текущего года въехало 336 тысяч и 284 тысячи человек соответственно.