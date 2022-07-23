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Общество

Рэперы из Кыргызстана выступят на музыкальном фестивале в Санкт-Петербурге

Молодые рэперы из Кыргызстана дуэт «Холден» выступят в Санкт-Петербурге на музыкальном фестивале стран СНГ VKfest. Об этом они сообщили на своей странице в Instagram.

Отмечается, что недавно ребята записали свой первый альбом. И композиция с их альбома была отобрана среди огромного числа претендентов.

«Наши рэперы получили приглашение принять участие в фестивале, в котором также участвуют такие звезды, как Баста, JONY, L One, «Руки вверх», DJ Smash, Егор Крид, Максим, Клава Кока, Ольга Бузова и другие. Концерт пройдет 23-24 июля», — заявил 24.kg ведущий Евгений Акопян.

На своей страничке ребята написали: «Мы гордо представляем нашу страну!»

VKfest — это музыкальный open-air-фестиваль, который пятое лето проходит в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. VK — крупнейшая социальная сеть в России, на два дня выходит в офлайн и превращает берег Финского залива в место проживания популярных артистов, меломанов, блогеров и других творческих людей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240448/
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