Не представляю себя в Кыргызстане. Молодой медик из Бишкека о жизни в Германии

24-летняя Айдана Асылбекова родилась и выросла в Бишкеке. Пять лет назад она приехала в Германию по программе Au-Pair и осталась там. Сейчас девушка оканчивает медицинскую академию в Гейдельберге и намерена работать в местной психиатрической клинике.

В беседе с 24.kg она рассказала, почему свою молодость хочет провести в Европе, что ей нравится в местной культуре и как бесплатно учиться в Германии и получать стипендию.

— В какой момент решились переехать и почему?

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— Когда училась в школе, помню, всем своим друзьям говорила, что не вижу себя в Кыргызстане и свою жизнь представляю в Европе. Так и получилось. Когда перешла на второй курс в университете, стала интересоваться изучением иностранных языков, выучила на базовом уровне немецкий и улетела в Германию по программе Au-Pair.

В тот момент хотела понять для себя, понравится мне Европа или нет. Но, пожив год в Германии и увидев разные страны, решила, что свою молодость хочу провести именно тут, хочу путешествовать, развиваться и учить языки. Уже на протяжении пяти лет живу в красивейшем старинном городе Гейдельберге.

— Вы учитесь на медика. Расскажите, как и почему выбрали это направление?

— Втянулась в эту сферу после того, как год поработала волонтером в хирургической клинике в Гейдельберге. Мне понравилось работать с людьми и помогать им. Поэтому решила стать медсестрой. Подала документы в Академию медицинских профессий (Akademie für Gesundheitsberufe) в нашем городе, и меня приняли после собеседования. Обучение длится три года, и оно бесплатное.

Отличие академии от университета в том, что параллельно посещаешь занятия и проходишь практику, за которую получаем стипендию. Сейчас прохожу практику в стационаре онкологии. Айдана Асылбекова

За три года была в разных медучреждениях — и в детской клинике, психиатрической, и в обычных больницах. Много чего увидела.

После такого опыта в конце появляется возможность решить, где ты хочешь работать в будущем. Например, в онкологии я бы не смогла работать. Мне понравилась психиатрия. Надеюсь, если сдам все экзамены, начну работать в подростковой психиатрической клинике.

— Сколько составляет размер стипендии? Хватает ли ее на жизнь?

— Размер стипендии разный, зависит от практики. За вечерние, ночные и праздничные смены студентам выдают дополнительные деньги.

Размер стипендии колеблется от 900 до 1 тысячи 100 евро. Наверное, многие подумали: «Вау, как много!» Но это не так, если учитывать стоимость жизни в Германии. Айдана Асылбекова

Три года жила в общежитии, но из-за экзаменов пришлось съехать. Теперь живу в двухкомнатной квартире. Ее аренда стоит 800 евро. А есть еще расходы на продукты, интернет, проездной билет. Вроде смотришь, очень много денег тебе дают, но в конце месяца практически ничего не остается.

Тем не менее с того момента, как улетела, у родителей денег не просила. Стараюсь экономить. В общежитии платила только 200 евро в месяц. Остальное откладывала, часть тратила на путешествия. С октября начну работать, станет легче.

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— Хочу провести свою молодость тут, но вот что будет дальше, не знаю. Жизнь — очень непредсказуемая штука.

Когда мне становится скучно в Германии, то я смогу в один миг решить улететь в другое место. Здесь это сделать легко, так как европейские государства находятся очень близко и билеты на самолет, автобусы не такие дорогие.

В Кыргызстане это сделать не так легко. Знаю многих кыргызов, которые копят деньги, покупают дома на родине и улетают. Я же все свои деньги, которые зарабатываю, трачу на путешествия.

— Как прошла адаптация? Неужели вы приехали и моментально поняли, что это ваш город?

— Когда сидела в самолете и улетала в Германию из Бишкека, думала, что будет легко. Но оказалось не так. Я плохо понимала язык, не было моих родных, еда была совсем другой... Да в принципе все было по-другому. Но со временем ко всему привыкаешь. Единственное — не могу привыкнуть, что нет возможности просто взять и увидеть своих родных и попить с ними чай с молоком.

— Что вас восхитило в немецкой культуре?

Пунктуальность. Я очень привыкла к этому и каждый раз, когда летаю домой, злюсь, что люди не приходят вовремя. Айдана Асылбекова



— Часто бываете дома?

— Стараюсь летать один раз в год, но не всегда получается из-за пандемии коронавируса и учебы. За эти пять лет побывала в Кыргызстане четыре раза. В прошлом году летала аж два раза, так как знала, что с экзаменами, которые предстоят, у меня, скорее всего, не будет свободного времени.

— Чего вам не хватает за границей?

— Моей семьи, друзей, вкусного лагмана из «Фаизы», шоро и курутов. Здесь наших очень много. Мы часто видимся, когда устраивают разные кыргызские мероприятия. Там все знакомятся, готовят национальную еду и проводят совместно время.

За рубежом всем трудно. Чужая страна. Но мы, кыргызы, очень стойкие, можем одновременно учиться, работать, путешествовать и наслаждаться жизнью. Айдана Асылбекова

Посмотреть эту публикацию в Instagram — Что нужно знать кыргызстанцу для иммиграции в Европу?

— Английский язык. С ним вы точно не пропадете. Вначале будет сложно, потому что придется выйти из зоны комфорта. Но это того стоит. Ты развиваешься, у тебя расширяется кругозор. У тебя появляется возможность путешествовать и получить бесценный жизненный опыт.

— Какие у вас планы на будущее?

— Их много. Один из главных — сдать последние экзамены и успешно окончить академию. После всего этого смогу работать. Еще хотелось бы начать уделять должное время своему блогу в соцсетях и на YouTube — это то, от чего я получаю удовольствие.