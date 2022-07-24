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Общество

25 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро», «Востокэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-13.00 — жилмассив «Энесай» (улицы Энесай-1, Энесай-8, Энесай-9, Энесай-10, Энесай-11, Энесай-12, Энесай-13), отрезки улиц Брестской, 9 Января, Кустанайской, переулок Кустанайский;
  • 9.00-17.00 — улицы Боконбаева, 104, отрезки улиц Медерова, Панфилова, Гастелло, Туюкской, Красной, Островского, Партизанской, Ахунбаева, Малдыбаева, Боронбая, Садырбаева, Гагарина, Корейской, Серпуховской, Оттукский, Каракумской, проспекта Дэн Сяопина, 4-й микрорайон, 21, село Маевка (улицы Ала-Арчинская, Арычная, Набережная, Новая, Молодежная, Полевая, Тепличная);
  • 9.00-18.00 — жилмассив «Жениш»;
  • 9.30-11.30 — село Орто-Сай (улицы Иманалиева, Ормокоева, Рысмендиева);
  • 9.30-14.00 — отрезки улиц Боталиева, Фере, Профессора Зимы, Кокчетавской, Тоголока Молдо, Щербакова, переулки Карагайский, Нариманский, Мусорский ;
  • 9.30-18.30 — улица Суюмбаева, 140, 142, проспект Чуй, 127;
  • 10.00-15.00 — улица Кольбаева, 42;
  • 12.00-18.00 — отрезки улиц Широкой, Новосельской, Керамической, жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Кожояр, Кемин, Исакеева, Кадыр-Аке, Кара-Жыгач);
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Елебесова, Маяковского, Фере, Сеченова;
  • 13.00-17.30 — отрезки улиц Власова, Садыгалиева, проспекта Дэн Сяопина.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 14.00-18.00 — села Таш-Добо (улицы Октябрьская, Кыргызская, Школьная), Байтик;
  • 9.00-17.00 — села Восток (60 лет КиргССР, Береговая, Западная, Маркса, Ленина, Садовая, Советская, Фрунзе, Щорса, Заречная, Озерная, Луговая, Сельповская, Степная, Энгельса, Совхозная, Спортивная, Летняя, переулок Луговой), Ленинское (улицы Юбилейная, Набережная, Интернациональная, Алма-Атинская, Заречная, Восточная, Виноградная, переулок Северный, Малая ГЭС), Луговое (улицы Новостройка, Мирная, Луговая, Алма-Атинская, Сыдыгалиева, Первомайский тупик), Чон Таш, Лебединовка (проспекты Победы, Ленина, улицы Северная, Манаса, Угловая, Таласская, Токмакская, Мичурина, Загорская, Кузнечная), Константиновка (улица Насосная), Таш-Добо (улица Кыргызская);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Комсомольское (улицы Северная, Клубная, Опытная, Молодежная, Центральная, Проектируемая, Западная, Пионерская, Школьная, Карасуйская, Садовая, Средняя, Чуйская, Восточная), Озерное, совхоз Фрунзе (улицы Институтская, Фрунзе);
  • 9.30-18.00 — села Национальное (улицы Ключевая-1, Московская, Садовая, Новая), Панфилова (улица Линейная), Сокулук (улицы Кайназаровой, Краснодарская, Индустриальная);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Тюлек, МТФ (улицы Мира, Школьная), Ак-Торпок (улицы Центральная, Школа), Садовое (улицы Киргизская, Токтогула, Ситникова, Калинина, Ленина, Кошевого, Дружбы, Советская, Луговая);

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Коммунистическая, 16, 18, 20, 22, 24, Бейшеналиевой, 2, 4, 6, 8, 10, Мира, 5), села Орто-Суу, Полтавка (улицы Горького), Сосновка (улицы Октябрьская, Садовая, Первомайская, Крупская, Фрунзе, Талды-Булакское ущелье, Киевская, Ленина, Молодежная, жилдома МИС), Суусамыр, Сары-Булак (лесхоз);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Вознесеновка (улицы Фрунзе, Октябрьская, 8 Марта, Комсомольская, Калинина, Ленина, Дзержинского);

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — город Кант (улицы Ленина, Маркса, Ленина);

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Ивановка (улицы Фурманова, Береговая);

Токмакский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Токмак (улицы Пролетарская, Шамсинская);

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Чуй (улицы Межевая, Комсомольская, Ибраимова, Сансызбаева);

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Орловка (улица Кудряшова), села Алмалуу (улица Манаса), Жол-Булак (улицы Сартай, Жакшыбай), Калмак-Ашуу (улица Иманкалыева), Чолок.
3
Таласская область
  • 9.00-17.00 — город Талас (улицы 1 Мая, Панфилова, Фрунзе, ФОМС), села Кара-Суу (улицы Оторбаева, Молдалиева), Талды-Булак (улица Марифат), Калба (улица Оторбаева), Бакай-Ата (улицы Манаса, Кенеш), Кыргызстан, (улица Чолпонбай), Акдобо, (улицы Таласская, Специалист), Кызыл-Адыр, Арчагул-Кок-Сай, Кара-Сай, Чолпонбай, Манас (улица Манас), Арал (улица Чеч-Тобо).
4
Ошская область
  • 8.00-18.00 — сельские управы Гульча, Будалык, Булолу , Чон-Алай Чек-Абад, Тоо-Моюн, Анаров, Керме-Тоо, Жалпак-Таш, Кызыл-Суу, Сарай, Савай, Сары-Колот, села Октябрь, Курбан-Кара, Стант, Тынчтык, Алп-Ордо, Коргон, Боомжар, Кызыл-Тал, Будалык, Дароот-Коргон, Кара-Шыбак, Кызыл-Эшме, Медресе, Жайылма, Додон, Кызыл-Октябрь, Меркит, Он-Эки-Бел, Нарай, город Ош (микрорайоны «Ак-Тилек», «Черемушки», улицы Курманджан Датки, Мамырова, Атабаева, Калинина, Ахмедова, Моминова, Амир Тимур, Абдувалиева, Мирзаева, Юбилейная, Закирова, Абдыкадырова, Пролетарская, Пахта-Абад, Тоголока Молдо, Курчатова, Молдо Нияз, Санкт-Петербургская, Степная, Алиева).
5
Баткенская область
  • 8.00-18.00 — сельские управы Масалиев, Майдан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240385/
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