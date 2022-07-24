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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 24 июля солнечно. Температура воздуха ожидается +39 градусов. День уменьшился до 14 часов 47 минут.

У кого намечается той

Бакыт Шаршеев

Родился 24 июля 1970 года. Мэр Балыкчи.

Динара Кемелова

Родилась 24 июля 1971 года. Заместитель министра иностранных дел КР.

Памятные даты

Изобретен растворимый кофе

Началось все в 1899 году, когда американский ученый японского происхождения Сатори Като изобрел технологию производства растворимого чая, после чего по аналогии придумал способ изготовления растворимого кофе.

В известном нам виде растворимый кофе появился позже. Тогда бразильцы решили законсервировать с целью сбережения излишек кофейных зерен. 24 июля 1938-го благодаря швейцарскому химику Максу Моргеншталлеру и компании Nestle изобретен растворимый кофе в уже современном понимании.

Люди, которые меняли мир

Родился кинорежиссер Борис Новиков

Родился 24 июля 1908 года в Петербурге. Работу в кино начал в 1934-м помощником, а затем ассистентом режиссера на киностудии «Таджикфильм».

С октября 1951 года главным управлением по производству художест­венных фильмов Министерства кинематографии СССР переводится на Фрунзенскую студию хроникально-документальных фильмов режиссером по дублированию художественных фильмов на кыргызский язык.

Вся дальней­шая творческая деятельность Бориса Новикова неразрывно связана с развитием и совершенствованием студии «Кыргызфильм».

За 17 лет (1951-1968) сдублировал на кыргызский язык более 80 художественных фильмов.

В 1959-м работал вторым режиссером картины «Токтогул», а в 1964 году — «Джура».

Параллельно трудился в течение многих лет над созданием номеров киножурнала «Советская Киргизия», научно-популярных (около десяти) и до­кументальных (двух) фильмов. Среди них наиболее заметные — «Этого могло не быть» (1960), «Мелодии комуза» (1960), «Семья чабанов» (1965).

Умер в 1976-м во Фрунзе.

Родился поэт Кемел Бакашов

из интернета
Фото из интернета. Кемел Бакашов

Родился 24 июля 1936 года в селе Ак-Булун Иссык-Кульской области. Всю жизнь проработал учителем в школе имени Ыбырая Туманова.

Талантливый педагог являлся не менее талантливым журналистом. Вся его творческая жизнь тесно связана с газетой «Исык-Кол правдасы».

Многогранный талант Кемела Бакашова проявился и в его поэтической деятельности. Он автор трех поэтических сборников: «Ата журт жана махабат», «Он сегиз жаш», «Куу залкары Ыбрай Туман уулу». Песня на его стихи «Он сегиз жаш» является поистине гимном любви, молодости, красоты. Песня «Кыргыз жерим» звучала в исполнении народного артиста Булата Минжилкиева на сцене знаменитого театра «Ла-Скала».

Умер 29 марта 2018-го.

Умер заслуженный деятель наук Джумакан Лайлиев

из интернета
Фото из интернета. Джумакан Лайлиев

Родился 20 марта 1928 года. Заслуженный деятель науки КР, член-корреспондент НАН КР, доктор экономических наук.

Стоял у истоков развития аграрной науки и экономики республики, связав свою научную деятельность с исследованиями в этой области, и проблем развития аграрного сектора советского периода. Под научным руководством Джумакана Лайлиева подготовлены 50 кандидатов и три доктора экономических наук.

Результаты его исследований изложены в более чем 250 научных трудах, из них более 40 монографий и брошюр, написанных в соавторстве и им лично.

Умер 24 июля 2009-го.

Куда сходить

Культура

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240376/
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