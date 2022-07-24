13:36
USD 80.96
EUR 82.64
RUB 1.39
Общество

Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 24 июля 1939 года

Самым жарким в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 24 июля 1939 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +38,8 градуса.

Самым холодным — 24 июля 1949-го, когда температура составила +9,3 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры июля для столицы составляет +25,5 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был июль 2019 года со средней температурой +28,7 градуса.

Самым холодным — июль 1898-го со среднемесячной температурой +21,8 градуса.

Согласно прогнозу Гидрометеорологической службы, 24 июля ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит +21...+23 градус. Днем в столице будет жарко. Воздух прогреется до +38...+40 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240293/
просмотров: 1790
Версия для печати
Материалы по теме
Прогноз погоды в Кыргызстане на 27 июля: дождя не будет
Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 июля: так же жарко
Аномальная жара. Три дня июля побили рекорды метеонаблюдений
Прогноз погоды в Кыргызстане на 25 июля: без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 июля: солнечно
Аномальная жара. В Кыргызстане 22 июля снова побит рекорд метеонаблюдений
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 23 июля 1948 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 23 июля: ожидается жара
Аномальная жара. В Кыргызстане 21 июля снова побит рекорд метеонаблюдений
Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 июля: будет очень жарко
Популярные новости
Не&nbsp;представляю себя в&nbsp;Кыргызстане. Молодой медик из&nbsp;Бишкека о&nbsp;жизни в&nbsp;Германии Не представляю себя в Кыргызстане. Молодой медик из Бишкека о жизни в Германии
Неделя-24. ГКНБ предотвратил теракт, и&nbsp;попытка создать Союз Центральной Азии Неделя-24. ГКНБ предотвратил теракт, и попытка создать Союз Центральной Азии
Аномальная жара. В&nbsp;Кыргызстане 22&nbsp;июля снова побит рекорд метеонаблюдений Аномальная жара. В Кыргызстане 22 июля снова побит рекорд метеонаблюдений
Кровопийцы. Как спастись от&nbsp;комаров и&nbsp;москитов? Кровопийцы. Как спастись от комаров и москитов?
Бизнес
Интернет-магазин OSTORE.KG дарит подарки при покупке смартфонов Интернет-магазин OSTORE.KG дарит подарки при покупке смартфонов
Увольнение директоров. Родители учащихся обеспокоены действиями Минобразования Увольнение директоров. Родители учащихся обеспокоены действиями Минобразования
Акция! Бизнес-кредиты от&nbsp;&laquo;РСК Банка&raquo; по&nbsp;18&nbsp;процентов Акция! Бизнес-кредиты от «РСК Банка» по 18 процентов
Doscredobank. Будущее Кыргызстана в&nbsp;развитии зеленой экономики Doscredobank. Будущее Кыргызстана в развитии зеленой экономики
27 июля, среда
13:27
Министр энергетики вновь поднял вопрос о пересмотре тарифов на электричество Министр энергетики вновь поднял вопрос о пересмотре тар...
13:24
Митинг у здания Минобразования. К участникам вышел Алмазбек Бейшеналиев
13:22
Будут ли зимой веерные отключения света? Ответ министра энергетики
13:14
Интернет-магазин OSTORE.KG дарит подарки при покупке смартфонов
13:12
В тюрьмах Ирака и Сирии находятся 400 детей и 200 женщин — граждан Кыргызстана